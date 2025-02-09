¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¹¾¸ÍÀî¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡¡º£°æÍµÍü¤¬£±£°Àï£¹¾¡¤Î½à´°Á´£Ö¡¡¶¯ÎÏµ¡Éð´ï¤ËºÇ¸å¤âÆ¨Áö
¡¡¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¦£Ù£å£ó¡ª¶äºÂ¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÇÕ¡×¡Ê£¹Æü¡¢¹¾¸ÍÀî¡Ë
¡¡£±¹æÄú¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿º£°æÍµÍü¡Ê£´£°¡Ë¡á·²ÇÏ¡¦£¹£²´ü¡¦£Á£²¡á¤¬¥¤¥ó¤«¤éÎÏ¶¯¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤êº£Ç¯½é¡¢ÄÌ»»£µ²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò£±£°Àï£¹¾¡¤Î½à¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡££²Ãå¤Ï»ûÅçÈþÎ¤¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï¹õÂô¤á¤°¤ß¤ÎÃÏ¸µÅìµþÀª¤¬Æþ¤ê¡¢¿Íµ¤¥µ¥¤¥É¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Þ¤Çº£°æ¤¬¼çÌò¤ÎºÂ¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½éÆü£±£²£Ò¤Î¹¾¸ÍÀîÁªÈ´¤òÀ©¤·¤ÆÏ¢¾¡È¯¿Ê¤ò¾þ¤ë¤È¡¢£²¼þÀï¤Î£¶¹æÄú¤À¤Ã¤¿£²ÆüÌÜ£µ£Ò¤Î£²Ãå°Ê³°¤ÏÁ´¤ÆÇòÀ±¤òµó¤²¤ë°µÅÝÅª¤ÊÁö¤ê¡£°ÂÄêÈÄ¤¬ÁõÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ó¤ì¿åÌÌ¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ç¤âÇÈÍð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£²¤Î£Ó¤ò·è¤á¤ë¤È£±£Í¤òÎÏ¶¯¤¯Àè¥Þ¥¤¡£°®¤Ã¤Æ¹¶¤á¤¿»ûÅç¡¢º¹¤·Ç÷¤ë¹õÂô¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ£²£Í¤òÎäÀÅ¤Ë²ó¤ê¡¢Áá¡¹¤ËÍ¥¾¡¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£¡Ö¡Ê¾¡°ø¤Ï¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£½éÆü¤Î£µ¹æÄú¡Ê£±ÁöÌÜ¡Ë¤Î»þ¤Ë¡¢¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¥È¥Ã¥×ÄÌ²á¤ò·è¤á¤¿»þ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡Ê¹¾¸ÍÀî¤¬¡Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¼¡Áö¤Ï¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£±¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¯¥¤¡¼¥ó¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡Ê£±£¹¡Á£²£´Æü¡¦ÉÍÌ¾¸Ð¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£½à´°Á´£Ö¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ½éÂåÇÆ¼Ô¤òÁÀ¤¦¡£