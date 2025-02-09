ÉãÊì¤Î»×¤¤¤ËÂç¹æµã...¡ª¡©¡Ú¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡Û¤¬¸ì¤ë¡Ö¿Æ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¡×¤È¤Ï
¥Á¥ã¥éÃË¤È¥®¥ã¥ë2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¥Ä¥Ü¤ë¿ÍÂ³½Ð¡£ÏÃÂê¤Î·Ý¿Í¥È¥ê¥ª¡¦¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä3¿Í¤Î¡Ø¿Æ¤«¤é¤Î¶µ¤¨¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÂç¹æµã¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹♡
¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤óÅª¡Ö¿Æ¡¦±¿Ì¿ÏÀ¡×
¥Á¥ã¥éÃË¤È¥®¥ã¥ë¤Î2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¥Ä¥Ü¤ëRayÆÉ¼ÔÂ³½Ð¡£·Ý¿Í¥È¥ê¥ª¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä3¿Í¤òºî¤Ã¤¿¥ë¡¼¥Ä¤È¤Ï¡©
ÉãÊì¤Î»×¤¤¤ä¶µ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¡ª
¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡Ê°Ê²¼¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡Ë¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ï¿Æ¤Î¶µ¤¨¤È¤«È¿¹³´ü¤È¤«¤¢¤ë¤Î¡©¿®»Ò¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¨°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©
¿®»Ò¡§¤ªÊì¤µ¤ó¤â¥Þ¥¤¥ó¥É¥®¥ã¥ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¡¼·Ï¤Ê¤ó¤Ç¿Í¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é¡¢¥Ô¥¢¥¹¤È¤«¤Ø¤½¥Ô¤È¤«¤Ï³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ªÊì¤µ¤ó¤È¤¢¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§¤Ç¤â¡¢À¤¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÈ¿¹³¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©³Ø¹»¤È¤«ÀèÀ¸¤È¤«¡£
¿®»Ò¡§¤·¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢Ãæ2¡Á3¤Î¤³¤í¤È¤«¡£¤¦¤Á¤ÎÃæ³Ø¤¹¤´¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤âÄ¹¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¥ë¡¼¥º¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä²½¾Ñ¤â¶Ø»ß¡£
¤À¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯È¿È¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§³Ø¹»¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©
¿®»Ò¡§¤è¤¯¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¿¤è¡ª
º£²ó¤Ï·ë¹½¤ä¤Ð¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤êµ¢¤ê¤ÎÅÅ¼Ö¤Ç¥Þ¥Þ¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤Ê¤¡¡¢ÀèÀ¸¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ù¤ó¤Ç¤â¹Ô¤¯¤Ç¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¡¡¢¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤»¤ó¤Ã¤Á¡¢¿®¤¸¤Á¤ç¤ó¤±¤ó¤ä¤Ë¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤ËÂç¹æµã¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤â¤¦´Ö°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡Ê°Ê²¼¡¢¤¤ç¤ó¤Á¤£¡Ë¡§¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Þ¤Ï¡¢³Ø¹»¤«¤é¿Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ÎÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦1²ó¤«¤±Ä¾¤·¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¿Æ¤Ë¡Öº£¡¢³Ø¹»¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¤Ë¤«ÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º»ä¤ËÏÃ¤·¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï»ä¤Î¸ý¤«¤é¤Þ¤º¤Ï»ä¤Î¸ý¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤ÇÀèÀ¸¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±Ä¾¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¼Õ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë°¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë±³¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¡Ö±³¤Ï¤Ä¤¯¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Æ¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£
¤¹¤¬¤Á¤ã¤ó¡§²¶¤Î¿ÆÉã¤ÏÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤À¤«¤é¡¢¶µ¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡£
¤À¤±¤É¡¢Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤òÊ¹¤¤¤Æ¤³¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê½ÉÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¶¡¢Ì¾Á°¤¬¡ÖÄ¾¿Í¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿ÆÉã¤ËÍ³Íè¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢²¶¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
¶µ¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Æ¤Î»×¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Ê¡£
¤¤ç¤ó¤Á¤£¡§¤ä¤Ã¤Ñ¿Æ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿®»Ò¤Î¥Þ¥Þ¤¬¤¹¤´¤¯¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÈ¿¹³¤·¤Æ¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÕ¤Ë¤¦¤Á¤Î¿Æ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬¥é¥¹¥Ü¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸·¤·¤¤¤«¤é¤µ¡¢¤â¤·¿®»Ò¤ß¤¿¤¤¤ËÌîÊü¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÕ¤Ë¥¦¥Á¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£
¿®»Ò¡§¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡ªº£¤á¤Ã¤Á¤ãÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡ª
¤¤ç¤ó¤Á¤£¡§·ë²Ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
º¸¤«¤é¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¡¢¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡¢¿®»Ò
¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó
2021Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¥®¥ã¥ë¤È¥Á¥ã¥éÃË¤ÎÌ¡ºÍ¥È¥ê¥ª¡£¤°¤ë¥Ê¥¤¤Î¡Ø¤ª¤â¤·¤íÁñ2022¡Ù¤Ë½Ð±é¤·°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£
YouTube¡Ø¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Îº£Ìë¤Ï¤Ê¤Ë¥Ñ?¡Ù¤äTikTok¡Ê¡÷partychan0401¡Ë¤â¹âÉÑÅÙ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
»£±Æ¡¿¿¢Â¼¥Þ¥µ Ê¸¡¿¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò¡¢°ìÀÐº»±Ê²Ã