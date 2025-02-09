¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Î½÷¿À¡¡Æü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¡¡É½»æ4¼ïÎà¤¬²ò¶Ø
Æü¸þºä46¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Î1st¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ö¤á¤¯¤ëÆü¡¹¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß2500±ß¡¢3·î25ÆüÈ¯Çä¡¿DONUTS´©¡Ë¤Ë·èÄê¤·¡¢É½»æ4¼ï¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´¡¹ÌÚµ×Èþ1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤á¤¯¤ëÆü¡¹¡ÙÄÌ¾ïÈÇ
¼Ì¿¿½¸¤Î¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥é¥ó¥«¥¦¥¤Åç¤ÈÅìµþ¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤Î¤Û¤«¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤·¤«Ãå¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¿åÃå»Ñ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥É¥ì¥¹¥«¥Ã¥È¤ä8Ç¯È¾¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ò²óÁÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Þ¤Ç¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤È³Æ½ñÅ¹¸ÂÄêÉ½»æ3¼ïÎà¤âÆ±»þ¸ø³«¡£º£¤ÎÈà½÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤À4¼ïÎà¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤É¤Î¥«¥Ã¥È¤âÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ
Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¹õ¤Î¥µ¥Æ¥ó¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤¤¡¢¿å¾å¥³¥Æ¡¼¥¸¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ç¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¿¥¤¥à¤Ë»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ôº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¡Ö³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¶¶¤Î¾å¤ÇÍ¼ÍÛ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¿ÍÀ¸¤Ç¤ß¤¿Í¼ÍÛ¤Ç°ìÈÖåºÎï¤ÊÍ¼ÍÛ¤È¿åÊ¿Àþ¤Ç¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¹õ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¡×
¢£³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇÉ½»æ
¥Ó¡¼¥Á¤ÎÌÚ±¢¤Ç¾®µÙ·Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¯¤ß¤Æ¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êº½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥Ã¥È¤Ë¡£
¡Ôº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¡ÖÉÍÊÕ¤ÎÌÚÏ³¤ìÆü¤ÎÃæ¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª½ë¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÌÚ±¢¤¬ÎÃ¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤éº½¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢£@Loppi¡¦HMV¸ÂÄêÈÇÉ½»æ
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ï¥ó¥Ô¤È²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÂ´¶È´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡¢Åìµþ¤Ç»£±Æ¤·¤¿°ìËç¡£Í¥¤·¤¯¹ß¤êÃí¤°¸÷¤¬¤¯¤ß¤Æ¤ó¤ò¾È¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ôº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª²Ö¤È¿¿¤ÃÇò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¹þ¤á¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¢£µª°ËÔ¢²°½ñÅ¹¸ÂÄêÈÇÉ½»æ
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¥«¥Ã¥È¡£ÎÐË¤«¤Ê¥é¥ó¥«¥¦¥¤Åç¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë½÷¿À¤¬¹ßÎ×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ôº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡Õ
¡Ö¿¹¤ÎÃæ¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢»ÍÊýÈ¬Êý¤«¤é¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡Úº´¡¹ÌÚµ×Èþ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤µ¤µ¤¤¯¤ß¡¡1996Ç¯1·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£29ºÐ¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£O·¿¡£2016Ç¯5·î¡Ö¤±¤ä¤ºä46¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¤±¤ä¤ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2019Ç¯2·î11Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬Æü¸þºä46¤Ë²þ¾Î¤µ¤ì¤¿¸å¤â°ú¤Â³¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ì´üÀ¸¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯¤«¤é¤Ï½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïRay¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤ë¡£2023Ç¯11·î8ÆüÈ¯Çä¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ö·¯¤Ï0¤«¤é1¤Ë¤Ê¤ì¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¡£2025Ç¯1·î6Æü¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡ÖÊË¶õ¤Î¹Ò³¤¡×¤È¾Î¤·¡¢13ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤Ë¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£