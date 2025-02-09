²£ÉÍFM¤¬J³«ËëÄ¾Á°¤Î³°¹ñ¿ÍÊä¶¯¡ª¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½DF¥¦¥©¥ë¥·¥å¤ò¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥á¥Ø¥ì¥ó¤«¤é³ÍÆÀ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Ï2ÅÙÂÐÀï
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï9Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKV¥á¥Ø¥ì¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½DF¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥å(29)¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö15¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ø¥ó¥¯¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯10·î¤Ë¥á¥Ø¥ì¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¥á¥Ø¥ì¥óºßÀÒ5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»133»î¹ç9¥´¡¼¥ë15¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤¬¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¦¤â¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂåÉ½¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17»î¹ç2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ä¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«ËëÄ¾Á°¤Ç²£ÉÍFM²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥©¥ë¥·¥å¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Àï¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥¦¥©¥ë¥·¥å¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼½Ð¿È¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Î¥Ø¥ó¥¯¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥º¥ë¥Æ¡¦¥ï¥ì¥Ø¥à¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯10·î¤Ë¥á¥Ø¥ì¥ó¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¥á¥Ø¥ì¥óºßÀÒ5¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»133»î¹ç9¥´¡¼¥ë15¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤¬¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°³«ËëÄ¾Á°¤Ç²£ÉÍFM²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥©¥ë¥·¥å¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ÈÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹Àï¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁá¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é