¾åÌÓ¤«¤ë¤¿¸©Âç²ñ¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ç®Àï·«¤ê¹¤²¤ë¡¡·²ÇÏ¡¦Á°¶¶»Ô
¾åÌÓ¤«¤ë¤¿¤Î¸©Âç²ñ¤¬Á°¶¶»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÃÏ¶èÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÇ®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌÓ¤«¤ë¤¿¤Î¸©Âç²ñ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤«¤ë¤¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¿ÅÚ°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Ë¤ÏÃÏ¶èÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¾®Ãæ³ØÀ¸Ìó£²£¸£°¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«²ñ¼°¤Ç»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡Ö¾åÌÓ¤«¤ë¤¿¤Ï¡¢£·£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·²ÇÏ¸©¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõÊª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²·²ÇÏ¸©ÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉü³è¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌÓ¤«¤ë¤¿¤Ï¸©¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¤Á¡×¤ÎÆÉ¤ß»¥¤¬µîÇ¯²þÄû¤µ¤ìº£Âç²ñ¤«¤é¡ÖÎÏ¤¢¤ï¤»¤ëÉ´¶å½½Ëü¡×¤ÎÆÉ¤ß»¥¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÆÉ¤ß»¥¤òÊ¹¤¯¤ÈÁÇÁá¤¯¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢³¨»¥¤ò¼è¤ê¹ç¤¤ÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Î·ë²Ì¡¢ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÉô¤ÇÍ¸³Ú·´¤ÎµÈÅÄÅì»Ò¤É¤â²ñ¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤ÎÉô¤Ç¾ÂÅÄ»Ô¤Î¹â¶¶¾ìÄ®»Ò¤É¤â²ñ¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô¤ÇÁ°¶¶»Ô¤Î¹È±ÀÄ®ÆóÃúÌÜ»Ò¤É¤â²ñ¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸Ä¿Í¤Ï¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÉô¤Ç¹âºê»Ô¤ÎÀ®ÅÄ²ÂÌð¤µ¤ó¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤ÎÉô¤Ç°ËÀªºê»Ô¤ÎµÈ»³ÍÛ²Ö¤µ¤ó¡¢Ãæ³Ø¹»¤ÎÉô¤Ç¹âºê»Ô¤ÎÆ£ÄÍ°¦Í¼Íý¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£