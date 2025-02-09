ÉÍÅÄ²í¸ù¡¡³Î¼¹Àâ¤¢¤Ã¤¿ÂçÊª·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ë¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÀÊ¡¢¶´¤Þ¤ì¤¿¡×²Æì¹Ô¤Ä¹»þ´Ö¡¡£Ä£ØÁûÁ³¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×°ÊÍè²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤
¡¡ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬£¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó£Ä£Ø¡×¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤ÎÀÊ¤¬¡¢³Î¼¹¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¿ÂçÊª·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ëº¸±¦¤ò¶´¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ·Å¤¬ÌÚÍü·ûÉð¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÄó¼¨¡££Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤ÎÈÖÁÈ½ª¤ï¤ê¤Ç¡Ö£Ä£Ø¡×¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÚÍü¤È²ñ¤¤¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍËÄ«£¶»þ¡¡ÌÚÍü¤Î²ñ¡£¡×¡Ê£±·î£±£¸ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¡¢ÌÚÍü¤¬¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¡¢¸Æ¤ó¤Ç¤¤Æ¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÈô¹Ôµ¡¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÅö¤ËÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö²Æì¹Ô¤¤Ç¤Í¡£¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¨¤¨¡¼¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£