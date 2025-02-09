·àÃÄ»Íµ¨¤Î¸ø±é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Çµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¡¡±ÇÁü¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¼Õºá¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡¡·àÃÄ»Íµ¨¤Ï9Æü¡¢Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡×Ì¾¸Å²°¸ø±é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î°ìÉô¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê±ÇÁü¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡ÖËÜÆü¡¢¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡ÙÌ¾¸Å²°¸ø±é¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î°ìÉô¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢µ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê±ÇÁü¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤´»ëÄ°¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡±ÇÁü¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÂèÆóËëËÁÆ¬¤Î2¥±½ê¤ÇÈ¯À¸¤·¡¢ÉñÂæËÜÊÔ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ºÅö²Õ½ê¤Î½¤Àµºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÇÛ¿®³«»Ï¤ÎÃÙ±ä¤ËÈ¼¤¤¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®½ªÎ»´üÆü¤â±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡