²Ç¤Ë¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´Å¤¨¤Æ¤Í¡×¢ª ¤Ç¤â¡¢²Ç¤Î¸ÀÆ°¤¬Í½ÁÛ³°¤¹¤®¤Æ ¡ÖÀµÄ¾º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê´À¡Ë¡×
²Ç¸È¥È¥é¥Ö¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°ÕÃÏ°¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê²Ð²Ö¤¬»¶¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ð¥È¥ë¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î²Ç¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤Ë¡¢Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤í¤¦¤è¡ª ²Ç¤òÁÛ¤Ã¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡Ä
A»Ò¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢°ì²ó¤êÇ¯²¼¤Î½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þ²Ç¤Ï20Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà½÷¤ÏÅ·³¶¸ÉÆÈ¤Î¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà½÷¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤ËÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¡¢°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç·»Äï¤â¤ª¤é¤º¡¢¿ÆÀÌÉÕ¤¹ç¤¤¤âÌµ¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
A»Ò¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê²Ç¤òÉÔØâ¤Ë»×¤¤¡¢
¡Ö»ä¤Î¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡ª¡×
¤½¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²Ç¤ÏÌÜ¤ò½á¤Þ¤»´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ç¤Ï´Å¤¨¾å¼ê¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ª¾î¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢A»Ò¤µ¤ó¤ÏÍê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡£Ãí°Õ¤¹¤ë¿Í¤â¤ª¤é¤º¡¢º£¹¹¸À¤¨¤º¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¡Ä
½ù¡¹¤Ë¡¢¤½¤Î´Å¤¨¤ÎÅÙ¤¬²á¤®»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Â©»Ò¤Î¹¥Êª¤ÎÅâÍÈ¤²¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢
¡Ö»ä¤ÏÅâÍÈ¤²¤è¤êµû¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë～¡×
¤½¤ì¤ò¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤ÇÉÔÄçÉå¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Ç¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö²Ä°¦¤¤³ó¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¤§～¡×
¡Ö¤³¤ÎÆó¤Ä¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥±ー¥¿¥¤¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«¹â²Á¤Ê³ó¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òA»Ò¤µ¤óÃ£¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊ¿Á³¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²Ç¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë³«¤¤¤¿¸ý¤¬ºÉ¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½é¤á¤Ë¡¢²Ç¤òÉÔØâ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢Íê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢30¶á¤¤À®¿Í½÷À¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Ë´Å¤¨¤ëÃæ³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜ¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¯¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¯¡¢Â©»Ò¤Ï²Ç¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÀµÄ¾·ë¹½º¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤È¤á
¤â¤Á¤í¤óËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë¡ª ¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë±óÎ¸¤¬Ìµ¤µ¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾¯¤·¿Þ¡¹¤·¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¿Æ¤·¤Ãæ¤Ë¤âÎéµ·¤¢¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÈà½÷¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§60Âå¡¦¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Yuki.K
°û¤ßÊâ¤¤¬¼ñÌ£¤Î¸µ¥¥ã¥Ð¾î¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ñ»¡ÎÏ¤Ç¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£¤¹¤Ã¤È¿Í¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ·Á³¿Í¤¿¤é¤·¤¬Éð´ï¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¿Í¤«¤é½Å¤¤ÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶ÐÌ³¸å¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¼èºà¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¼ç¤Ë½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤òµ»ö¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥Þ¥é¥¤¥¿ー¡£