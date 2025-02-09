¥Á¥§¥ë¥·¡¼·âÇË¤Î·è¾¡ÃÆ¡¡»°ãø·°¤Î¡ÈÌ¯µ»¡É¤ËÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃ¦Ë¹¡Ö°µ´¬¤Îµ»½Ñ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤¿¡×
¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÎÎäÀÅ¤µ¤ò¸«¤»¤¿»°ãø¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿(C)Getty Images
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£1-1¤«¤é ¸åÈ¾¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤¿»°ãø¤ÎÆÀÅÀ¤¬¤³¤ÎÆü¤Î·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¸ø¼°Àï3»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´°àú¤Ê¶»¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éÁ¯¤ä¤«¥ë¡¼¥×ÃÆ¡¡»°ãø·°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¥´¥é¥Ã¥½
¡¡1½µ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°24Àá¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÀï¤Ç¤Ï0-7¤È¤¤¤¦ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡£¤³¤ÎFA¥«¥Ã¥×¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤â¡¢Á°È¾Áá¡¹¤Ë¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¤¤Î®¤ì¤¬Â³¤¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢12Ê¬¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¸¥ç¥ë¥¸¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡57Ê¬¡¢Ì£Êý¤«¤é¤Îº¸¥µ¥¤¥ÉÁ°Êý¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¹¤Ë»°ãø¤¬È¿±þ¡£Ä¹¤¤µ÷Î¥¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢Ãæ±û¤Ø¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¥¿¥ê¥¯¡¦¥é¥ó¥×¥Æ¥£¤Î¥·¥å¡¼¥È¤«¤éº®Àï¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥å¥Æ¡¼¥ë¤Î¥Ñ¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°ãø¤Ø¤ÈÅÏ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò»°ãø¤¬¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Î¾å¤òÄÌ¤·¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£Æñ¤·¤¤ÂÎÀª¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¤â¤«¤ï¤·¤¿»°ãø¤Îµ»½Ñ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤¬¸÷¤ë°ìÏ¢¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢5²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Á¥§¥ë¥·¡¼·âÇË¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿»°ãø¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSUSSEXworld¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ª¤ß¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤«¤éÁ¡ºÙ¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£°µ´¬¤Îµ»½Ñ¤ò¤ß¤»¤Ä¤±¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÆÀÅÀ»þ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØEPLIndex¡Ù¤â¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ß¥È¥Þ¤ÎËâË¡¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»î¹çÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÁ°Àá¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë0-7¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸«»ö¤ÊÎ©¤ÁÄ¾¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥Ä¥é¡¼¤ÎÀï½ÑÅª¤Ê¼êÏÓ¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤¬¸÷¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â»°ãø¤Î·èÄêÅª¤ÊÆ¯¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Ç¤Õ¤¿¤¿¤ÓÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î¡ÈºÆÀï¡É¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤òÀ¸¤«¤·¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]