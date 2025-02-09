¡Ú¿À¸Í¡Û¡Ö»°Ï¢ÇÆ¤¤¤±¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦ÇÅ¸ÍÎµÆó¤¬´üÂÔ¡ª£µ£³£¹Æü¤Ö¤êÉü³è¤ÎóîÆ£Ì¤·î¤¬¥«¥®¡ÚKICK OFF¡ª KANSAI¡Û
¡¡ÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ë¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÇÅ¸ÍÎµÆó¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö£Æ£Õ£Ê£É£Æ£É£Ì£Í £Ó£Õ£Ð£Å£Ò £Ã£Õ£Ð¡×¤ò¸½ÃÏ´ÑÀï¡£¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»°Ï¢ÇÆ¤¤¤±¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò¤ª¤·¤¿¡£¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ø¼°Àï£µ£³£¹Æü¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£Í£ÆóîÆ£Ì¤·îÁª¼ê¡£Âç¤±¤¬¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÃË¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¢§¡Ö»î¹ç¤ÏÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¡×ÇÅ¸ÍÎµÆó¤µ¤ó¤¬Éüµ¢¤ÎóîÆ£Áª¼ê¤òÂçÀä»¿
¡¡´ØÀ¾¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¾ðÊó¤òÃæ¿´¤Ë°·¤¦£Í£Â£Ó¤Î£Ê¥ê¡¼¥°±þ±çÈÖÁÈ¡Ø£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª £Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡Ù¡££Ê¥ê¡¼¥°³«ËëÁ°¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÇÅ¸ÍÎµÆó¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¹Åç¤¬£²ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¡¢¿À¸Í¤Ïº£µ¨½é¤Î¡È¥¿¥¤¥È¥ë¡É³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º¡£¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿ÇÅ¸Í¤µ¤ó¤Ï¡ÖóîÆ£Ì¤·îÁª¼ê¤¬¡¢¤è¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç£¹£°Ê¬¤è¤¯½Ð¤é¤ì¤¿¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£»î¹ç¤ÏÉé¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ£µ¤òÂçÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤Î»î¹ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê½Ð¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¥¬¡¼¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¼ý³Ï¤¢¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»°Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¡££Í£Æ»³¸ý·ÖÁª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤·¡¢³Ë¤ÎÂçÇ÷Áª¼ê¡¢ÉðÆ£Áª¼ê¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÇÅ¸Í¤µ¤ó¤Ï¡ÖóîÆ£Áª¼ê¤¬¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Àð¸¶¡Êµ®¹¨¡ËÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤·¡¢»°Ï¢ÇÆ¤¤¤±¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢£²£¶ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë´üÂÔ¡£
¡¡²¦¼Ô¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¡£·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤¹¡ÈÍ»¹ç¡É¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡¡Ê£Í£Â£Ó¡Ö£Ë£É£Ã£Ë £Ï£Æ£Æ¡ª £Ë£Á£Î£Ó£Á£É¡×£²£°£²£µÇ¯£²·î£¹Æü¡ÊÆü¡Ë¿¼Ìë£°¡§£µ£°¡Ý£±¡§£²£°ÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë