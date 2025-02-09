»³²¼ÃÒµ×¡¢¿·Ç¯2ÅÙÌÜ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤Ç2025Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¤È¡×
ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤Ï2·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§»³²¼ÃÒµ×¡¢2025Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤ë¡Û
2024Ç¯¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Hulu¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿À¤Î¼¶/Drops of God¡Ù¤¬¡¢¹ñºÝ¥Æ¥ì¥Ó·Ý½Ñ²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÂè52²ó¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¡£³¤³°¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Ç¤Î¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ½é¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·ò¹¯¤Çhappy¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤â¤¯¤ó¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö»³²¼¤¯¤ó¤é¤·¤¯ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢Îå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§»³²¼ÃÒµ×¡¢2025Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤ë¡Û
¡Ö¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡×¿·Ç¯2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹õ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2ËçÅê¹Æ¡£¡Ö³§ÍÍ¡¢²þ¤á¤Þ¤·¤ÆËÜÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡Öº£Ç¯¤â¡Ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¤È´¶Æ°¤ò¥·¥§¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×2025Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·ò¹¯¤Çhappy¤ÊÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤â¤¯¤ó¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö»³²¼¤¯¤ó¤é¤·¤¯ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¡¢Îå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Åª¤ÊÄ¶¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÈ¿¶Á»³²¼¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯12·î24Æü¤ÎÅê¹Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMerry Christmas!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î²Î¼ê¡¦¼þÛ¿ÎÑ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»³²¼¤µ¤ó¤Î2025Ç¯¤Î³èÌö¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî Í¥¿Í)