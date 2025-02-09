¶âÍø¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶âÍø¾å¾º¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ËÅê»ñ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡ÊÊÑÆ°¶âÍø·¿10Ç¯¡Ë
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Î¤ß¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÍøÉÕ¹ñºÄ¤Ç¤¹¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤äÍ¹ÊØ¶É¤ÎÁë¸ý¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢¹ñºÄÀìÍÑ¤Î¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¤È¡Ö¸ÇÄê5Ç¯¡×¡Ö¸ÇÄê3Ç¯¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤¬¡¢Ëè·îÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÑÆ°10Ç¯¤Ï¡¢È¾Ç¯¤´¤È¤ËÍøÎ¨¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë±þ¤¸¤¿»ñ»º±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ô¾ì¶âÍø¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ºÇÄãÇ¯0.05¡ó¤ÎÍøÎ¨¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Ëü±ß¤«¤é1Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¡¢1²ó¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤äÇ¯´Ö¤ÎÁí¹ØÆþÁí³Û¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÍøÉÕ¹ñºÄ¤Ê¤É¤ÎºÄ·ô¤òËþ´üÁ°¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤È¡¢¸µËÜ¤è¤ê¹â¤¯ÇäµÑ¤¬¤Ç¤¤ÆÍø±×¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¸µËÜ¤ò²¼²ó¤êÂ»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑ´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼ÂÀª¶âÍø¤¬ÊÑÆ°¤·¤¿¾ì¹ç¤â¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ï¸µËÜÉôÊ¬¤Î²Á³ÊÊÑÆ°¤Ï¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¸µËÜ³ä¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÅÀ¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎºÄ·ô¤È°Û¤Ê¤ëÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ï¡¢¹ñ¤¬¸µËÜ¤ÈÍø»Ò¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£Ëü°ì¡¢¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤¬ÇËÃ¾¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸¢Íø¤ÏÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸µËÜ¤äÍø»Ò¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÅÓ´¹¶â¤Î¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤Ï¡¢È¯¹Ô¸å1Ç¯¤ò·Ð²á¤¹¤ì¤Ð¡¢Ëþ´üÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â³ÛÌÌ1Ëü±ßÃ±°Ì¤ÇÃæÅÓ´¹¶â¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·ÃæÅÓ´¹¶â¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÄ¾Á°2²óÊ¬¤Î³ÆÍø»Ò¡ß0.79685¡×¤¬ÃæÅÓÄ´À°´¹¶â³Û¤È¤·¤Æº¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ÃæÅÓ´¹¶â¡ÊÇã¼èÀÁµá¡Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼õ¼è¶â³Û¤Ï¡¢¼¡¤Î·×»»¼°¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¤òÃæÅÓ´¹¶â¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼õ¼è¶â³Û¡á³ÛÌÌ¶â³Û¡Ü·Ð²áÍø»ÒÁêÅö³Û－ÃæÅÓ´¹¶âÄ´À°³Û
Îã¤¨¤Ð¡¢²¼µ¤Î¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡ÊÊÑÆ°¶âÍø·¿10Ç¯¡Ë¤ò¿·µ¬¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢2Ç¯3¥ö·î¡Ê90Æü¡Ë¸å¤ËÃæÅÓ´¹¶â¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î·Ð²áÍø»ÒÁêÅö³Û¤ª¤è¤ÓÃæÅÓ´¹¶âÄ´À°³Û¡¢ÃæÅÓ´¹¶â¼õ¼è¶â³Û¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦³ÛÌÌ¡§100Ëü±ß
¡¦´ð½à¶âÍø¡ÊÅ¬ÍÑÍøÎ¨¡á´ð½à¶âÍø¡ß0.66¡Ë
Âè1²óÍøÊ§»þ¡§0.49¡ó¡Ê0.32¡ó¡Ë
Âè2²óÍøÊ§»þ¡§0.59¡ó¡Ê0.39¡ó¡Ë
Âè3²óÍøÊ§»þ¡§0.74¡ó¡Ê0.49¡ó¡Ë
Âè4²óÍøÊ§»þ¡§0.93¡ó¡Ê0.61¡ó¡Ë
ÃæÅÓ´¹¶â»þ¡§0.93¡ó
¹ØÆþ¸å2Ç¯´Ö¤Î¼õ¼èÍø»Ò¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1²óÍøÊ§»þ¤Î¼õ¼èÍø»Ò¡§100Ëü±ß¡ß0.32¡ó¡ß0.5¡Ê6/12¡Ë¡ß0.79685¢â1275±ß
Âè2²óÍøÊ§»þ¤Î¼õ¼èÍø»Ò¡§100Ëü±ß¡ß0.39¡ó¡ß0.5¡ß0.79685¢â1554±ß
Âè3²óÍøÊ§»þ¤Î¼õ¼èÍø»Ò¡§100Ëü±ß¡ß0.49¡ó¡ß0.5¡ß0.79685¢â1952±ß
Âè4²óÍøÊ§»þ¤Î¼õ¼èÍø»Ò¡§100Ëü±ß¡ß0.61¡ó¡ß0.5¡ß0.79685¢â2430±ß
¼¡¤Ë¡¢·Ð²áÍø»ÒÁêÅö³Û¤òµá¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·Ð²áÍø»ÒÁêÅö³Û¤È¤Ï¡¢Á°²óÍø»Ò¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Æü¤«¤éÃæÅÓ´¹¶âÆü¤Þ¤Ç¤ÎÍø»Ò¤òÆü³ä¤ê¤Ç·×»»¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·Ð²áÍø»ÒÁêÅö³Û¡á100Ëü±ß¡ß0.61¡ó¡ß90Æü/365Æü¢â1504±ß
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÃæÅÓ´¹¶â¼õ¼è¶â³Û¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£ÃæÅÓÄ´À°´¹¶â³Û¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾Á°2²óÊ¬¤Î¼õ¼èÍø»Ò¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃæÅÓ´¹¶â¼õ¼è¶â³Û¡á100Ëü±ß¡Ü1504±ß－4282±ß¡Ê=1952±ß¡Ü2430±ß¡Ë¡á99Ëü7222±ß
°ì¸«¡¢¸µËÜ³ä¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼õ¤±¼è¤êºÑ¤ß¤ÎÍø»Ò¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢100Ëü51±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅµ
ºâÌ³¾Ê¡¡¡ÖÊÑÆ°10Ç¯¡×¾¦ÉÊ³µÍ×
ºâÌ³¾Ê¡¡¸Ä¿Í¸þ¤±¹ñºÄ¡¡ÃæÅÓ´¹¶â¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¼¹É®¼Ô¡§¿·Èþ¾»Ìé
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Êー