¡Ö»ä¤Î´é¤ÏÁ´ÉôÀ°·Á¡×¤È¹ðÇò¤Î´Ú¹ñ¿Í½÷Í¥¡¢¥Æ¥Ë¥¹´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë
½÷Í¥¥Û¥ó¡¦¥¹¥¢¤¬´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥é¥®-¥é¥® ¥Æ¥Ë¥¹ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¤Ë´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¥»¥ë¥ÕÀ°·ÁË½Ïª¤Î¥Û¥ó¡¦¥¹¥¢¡¢¶»¤ÎÃ«´Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Î¡È´°½Ï¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡É¤ÇÌ¥Î»
¡Ø¥é¥®-¥é¥® ¥Æ¥Ë¥¹ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶ÈRANS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡¢¶¥µ»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÅªÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¥Û¥ó¡¦¥¹¥¢¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥£¡¦¥¢¥Þ¥Ã¥É¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ó¡¦¥¹¥¢¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¥Æ¥Ë¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹â¤¤¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¡¢½÷À·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Æ¥Ë¥¹Îò3Ç¯¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¡¦°ìÈÌÉô¤ÇÍ¥¾¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÄéÀî»Ô¾ìÇÕ¡Ù¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ç2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢½÷À·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢MBN¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÌÀÆü¤ÎÌÀÆü¤Ï¥¦¥£¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Âî±Û¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¡¦¥¹¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä©Àï¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£ÎÉ¤¤»î¹ç¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥é¥®-¥é¥® ¥Æ¥Ë¥¹ ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢2·î9Æü¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¥Æ¥Ë¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜÂç²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¥Õ¥£¡¦¥¢¥Þ¥Ã¥É¤Ï¡¢¼«¤é»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¡¢Èà¤Î»î¹ç¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿YouTube¥é¥¤¥Ö¤Ï595Ëü²ó¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡þ¥Û¥ó¡¦¥¹¥¢ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯6·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2003Ç¯¤Ë»¨»ï¡ØCeCi¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤¹¤°¤Ë±éµ»³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×5¡Ù¡Ø101²óÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¡Ø¶õ¤¯¤é¤¤ÃÏ¤¯¤é¤¤¡Ù¡Ø°¦¤·¤Î¶â»Þ¶ÌÍÕ¡Ù¡ØÃË¤ò¿®¤¸¤¿¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£2013Ç¯°Ê¹ß¤Ï´Ú¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡Ö´é¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£Èà½÷¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ°·Á¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£