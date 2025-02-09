Ìó250Ëü±ß¡ª »Â¿·¡Ö¡È2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¼°¡É¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×½é¸ø³«¡ª Á´Ä¹4.2mµé¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡×¡ß3¿Í¿²¤é¤ì¤ë¡Ö¹¡¹¡È²°º¬¥¦¥éÉô²°¡É¡×¤Ç¤á¤Á¤ãÊØÍø¡ª ¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¸üÌÚ¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×ËëÄ¥¤ËÅÐ¾ì
2ÃÊ¼°¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÁ´¹â2m°Ê²¼¡×¤À¤«¤é4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ò°Ý»ý
¡¡400Âæ°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÊJCCS¡Ë2025¡×¡£2025Ç¯1·î31Æü¤«¤é2·î3Æü¤Þ¤ÇËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡¢¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï!?¡×¤È»×¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬»Â¿·¡Ö¡È2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¡É¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡°ì¸«¡¢¥È¥è¥¿¤Î¾¦ÍÑ¥é¥¤¥È¥Ð¥ó¡Ö¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡£¤¤¤ä¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥Õ¤ËÂç¤¤ÊFRPÀ½¤Î»Í³Ñ¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤ªÏÃ¤·¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤È¡ÖÁ´¹â1980mm¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÎÉ¤¯¤¢¤ë2.1m¤Î¥Ð¡¼¤Ë¤âÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢4¥Ê¥ó¥Ð¡¼µ¬³Ê¤ÎÁ´¹âÀ©¸Â¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤Î¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼«ÂÎ¡¢Á´Ä¹4245mm¡ßÁ´Éý1690mm¡ßÁ´¹â1525mm¤È¤¤¤¦4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡Ê¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤é5¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¡Ë¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÃÏ°è¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÌ£Êý¤È¤·¤Æ¼êÂ¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¡¹Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö²°º¬Î¢Éô²°¤òÉÕ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Çºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ÖPatic¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡À½ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¸üÌÚ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¸üÌÚ»Ô¡Ë¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Ë¤Ï¡¢PROBOX¡Ê¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡ÜATTIC¡Ê²°º¬Î¢¡Ë¡áPatic¡Ê¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÇÇÛ¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖPatic exciting rooftop space¡£¥ë¡¼¥Õ¾å¤Ë¹¤¬¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¶õ´Ö¡£¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤«¤é¸«¾å¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Î¸å¤íÂ¦¤«¤é¥ë¡¼¥Õ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½¢¿²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ü¥Þ¥Ã¥È¡¢´¹µ¤ÍÑ¤Î¸åÉô¥¢¥¯¥ê¥ëÆó½ÅÁë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥é¥²¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤Ç¤â½¢¿²¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î²¼¤ËÈÄ¤ò»Å¹þ¤ß¡¢¥ê¥ä¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤¿ºÝ¤ÎÃÊº¹¤¬Ëä¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×ÍÑ¤Î¥¨¥¢¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÉß¤±¤Ð¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¤Ç2Ì¾¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ç1Ì¾¤Î½¢¿²¾ì½ê¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥ÕÉô¤Ï¡¢80kgÄøÅÙ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤â¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÁêÅö¤Î½Å¤µ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×Éô¤Ï¡ÖÀëÅÁÍÑ¥Ñ¥Í¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦!?
¡¡¼ÖÃæÇñ¤ò°ìÅÙ¤Ç¤â·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¤Ë¤¤¤¶½¢¿²¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÙÊª¤Î°ÜÆ°Àè¤Ëº¤¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¤é¤³¤Î¹Âç¤Ê¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ê2Ì¾°Ê²¼¤Î½¢¿²¤Ê¤é¡Ë²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¤ÎÎ¹¤Ï²¿¤«¤È²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²¿¤âµ¤¤Ë¤»¤º¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ë¡¼¥Õ¤òÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¹äÀ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥È¥Ã¥×¤Î¹äÀ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ÕÁ´ÂÎ¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹äÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¼ÂºÝ¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤âÌäÂê¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤â¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ËÜÍè»ý¤Ä°ÂÄêÀ¤Ê¤É¤â¥¹¥Ý¥¤¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÇ³Èñ¤âÂç¤¤¯²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹äÀ¤Î³ÎÊÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç³Èñ¤Ë¤âÂç¤¤Êº¹¤¬Ìµ¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð²¿¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ðº£¤¬Ìµµ¡¼Á¤Ê¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Î®¹Ô¤ê¤Î¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Á°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò¥Á¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÉÁõ¤·¤¿¤ê¡¢¤¹¤³¤·¼Ö¹â¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¤¹¤ì¤Ð¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â»÷¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½¾õ¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ëÁ³¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¤è¤ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢´¶¤òÂ¤»¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥ë¡¼¥Õ¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î»ÈÍÑÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤âÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÌÇò¤¤È¯ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÁªµó¥«¡¼¡Ù¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»È¤¤Êý¤Ïµ®Êý¼¡Âè¤È¤¤¤¦Çä¤êÊ¸¶çÄÌ¤ê¡¢»È¤¦Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÊÑ²½¤Ç¤¤ë¤Î¤â¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤é¤·¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ê¥¢¥²¡¼¥È¤òÆâÂ¦¤«¤é³«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¼¼Æâ²ò½ü¥ì¥Ð¡¼¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ÙÊª¤ò°ú¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤ë¥Ð¡¼¤À¤±¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤ÏÆâÂ¦¤«¤é¥ê¥¢¥²¡¼¥È¤Î³«ÊÄ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Î¼¼ÆâÂ¦¤«¤é²ò½ü¤Ç¤¤ë¥ì¥Ð¡¼¤Ï½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢247Ëü1300±ß¤«¤é¡£
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÆ±ÍÍ¤Ë1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¤â¤·¤¯¤Ï1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×¤Î3¼ïÎà¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÁ´¤ÆCVT¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÏÅÅµ¤¼°ÌµÃÊÊÑÂ®µ¡¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢2WD¡ÊFF¡Ë¤ò´ðËÜ¤Ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Ï4WD¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Ñ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï8¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ÅÐÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ù¡¼¥¹¼ÖÆ±ÍÍ¤Î4¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡ÖÁÇºà¡×¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡£