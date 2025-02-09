¾®»³·Ä°ìÏº¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤ËËüÇî¤¬³«¤«¤ì¥é¥Ã¥¡¼¡×¡ÖNEWS¤ÇËüÇî¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×
NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê40¡Ë¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçºåËüÇîPR¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹Ô¤¯¤¾ËüÇî¡ªºÇ¸å¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¡HAHAHA! EXPO¡×¤Ë¥²¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎËüÇî½Ð±é¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö»ÜÀß¤ÇNEWS¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´Á³·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¾å¤Ë¤ÏSUPER EIGHT¤µ¤ó¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤âA¤§¡ªgroup¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¡ÖËüÇî¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö´ØÀ¾¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ËüÇî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤ËËüÇî¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÅÀ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊ§¿¡¤µ¤ì¤¿¡£¹Ô¤¤¿¤¤ÅÙ125¡ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤é¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£