»öÌ³ÍÑ¤¤¤¹¤Ç¥ìー¥¹Ž¢¤¤¤¹¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥êŽ£Æî´ØÄ® 2»þ´Ö¤ÇÆÃÀß¥³ー¥¹¤ò²¿¼þÁö¤ì¤ë¤«¶¥¤¦
¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¤Ä¤¤¤¿»öÌ³ÍÑ¤Î¤¤¤¹¤ËºÂ¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¥ìー¥¹Ž¢¤¤¤¹¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥êŽ£¤¬9Æü¡¢Æî´ØÄ®¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ž¢¤¤¤¹¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥êŽ£¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¾¦Å¹³¹¤Î³èÀ²½¤òÌÜÅª¤Ë2010Ç¯¤ËµþÅÔÉÜ¤ÎµþÅÄÊÕ»Ô¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥ìー¥¹¤Ç¡¢½Ð¾ì¼Ô¤Ï¥¥ã¥¹¥¿ー¤¬¤Ä¤¤¤¿»öÌ³ÍÑ¤Î¤¤¤¹¤ËºÂ¤ê¡¢Â¤Ç¤³¤¤¤Ç¥³ー¥¹¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî´ØÄ®¤Ç¤âËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é32¥Áー¥à¡¢96¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥êー¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿1¼þÌó200¥áー¥È¥ë¤ÎÆÃÀß¥³ー¥¹¤Ç¡¢2»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë²¿¼þÁö¤ì¤ë¤«¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇòÇ®¤·¤¿¥ìー¥¹¤Ë±èÆ»¤«¤é¤ÏÀ¹¤ó¤ËÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£