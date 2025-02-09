¡ÚÌ¤²ò·è¡Ûº´²ì¡¦Ä»À´»Ô¤ÎÃËÀ»¦³²»ö·ï¤«¤é21Ç¯ ·Ù»¡¤¬¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¸Æ¤Ó¤«¤±
2004Ç¯¡¢º´²ì¸©Ä»À´»Ô¤Ç¡¢Åö»þ24ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤«¤é¡¢9Æü¤Ç21Ç¯¤Ç¤¹¡£»ö·ï¤ÏÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬²þ¤á¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¢¨ÀìÍÑÄÌÊó¥À¥¤¥ä¥ë¡§080-1705-6726
9Æü¸á¸å¡¢Ä»À´»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢º´²ì¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤Ê¤ÉÌó20¿Í¤¬¡¢»ö·ï¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2004Ç¯2·î9Æü¡¢Ä»À´»ÔÈÓÅÄÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÆþ¸ýÏÂ½Ó¤µ¤ó(Åö»þ24)¤¬Æ¬¤Ê¤É¤ò²¥¤é¤ì¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ä»À´·Ù»¡½ð ÊÒ»³¾¡¼£·º»ö´±
¡Öº£¤À¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤¢¤ÎÆü¡¢¤¢¤Î»þ¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê¤µ¤µ¤¤¤Ê¾ðÊó¤Ç¤â¤«¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º´²ì¸©·Ù¤Ï20¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜºº¤òÂ³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀìÍÑ¤ÎÄÌÊó¥À¥¤¥ä¥ë¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£