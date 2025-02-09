¥Ë¥å¡¼¥ó


¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤Í¤³¤È¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¡ª¹õÇ­¤í¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ç¤·¤¿¡¿¹õÇ­¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é¡Ê1¡Ë

¡Ö¥Î¥é¤Î»Ò¤Í¤³¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÊ¹¤­¡¢Æ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿AKR¤µ¤ó¡£ÂÎ¤ÎÂç¤­¤Ê¹õÇ­¡¦¤í¤ó¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë»Ò¤Í¤³!?¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤­¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢Åö»þ¤í¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂÎ½Å8¥­¥í¡¢¿­¤Ó¤ò¤¹¤ì¤Ð1¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¶¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ç­»ô¤¤½é¿´¼Ô¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎAKR¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Í¤³¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤êÂç¤­¤¤À¸¤­Êª¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¸å¤ËÇ­¤ÎÊ¿¶Ñ¤Î2ÇÜ¤ÎÂç¤­¤µ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

Âç¤­¤ÊÂÎ·¿¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤í¤ó¤Ï½éÆü¤«¤éAKR¤µ¤ó¤ÎÉ¨¤Î¾å¤Ë¾è¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢¿Í²û¤Ã¤³¤¤À­³Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ½ÁÛ³°¤Ë¶Ã¤­¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤í¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤àAKR¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤ÏAKRÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¹õÇ­¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Á´¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤


¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¼¤ó¤¼¤óÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä


¥Ë¥å¡¼¥ó


¢¨¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¤Æ¦ÃÎ¼±¡§¿·Ê¹»æ¤ÎÂÐ³ÑÀþ¤ÏÌó1¥á¡¼¥È¥ë


Ãø¡áAKR¡¿¡Ø¹õÇ­¤í¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤é¡Ù