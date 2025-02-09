ÀîÆâÍ¥µ±¤¬40ºÐ¤Ç¤ÎMGC½Ð¾ìÌÜÉ¸¤Ë´°Á´Éü³èÌÜ»Ø¤¹¡¡ÅâÄÅ10¥Þ¥¤¥ë¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ç50Ê¬9ÉÃ¡¡¡Ö¤¢¤È10ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¢¡Âè65²óÅâÄÅ10¥Þ¥¤¥ë¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡Êº´²ì¡¦ÅâÄÅ»ÔÎ¦¾å¶¥µ»¾ìÈ¯Ãå¥³¡¼¥¹¡Ë
¡¡°ìÈÌÃË»Ò10¥Þ¥¤¥ë¤ÎÉô¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÀîÆâÍ¥µ±¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¤Ï25°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£µÏ¿¤Ï50Ê¬9ÉÃ¤Ç¡Ö50Ê¬¤òÀÚ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È10ÉÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢º¸ç½Éô¤òÄË¤á¡Ö8·î¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ1¥«·î¤Ç1Æü¤âÁö¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï²óÉüÅÓ¾å¡£¥ì¡¼¥¹¤´¤È¤Ë½ù¡¹¤ËµÏ¿¤â½Ì¤Þ¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ï2Æü¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿´Ýµµ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÂ³¤¯¥ì¡¼¥¹¡£¡Ö´Ýµµ¤ÈÆ±¤¸¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤ì¤¿¡×¤ÈÉüÄ´¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï12·î¤ÎËÉÉÜÆÉÇä¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ28Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬·ü¤«¤Ã¤¿23Ç¯¤ÎMGC¤Ç¤Ï·ãÁö¤ò¸«¤»4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖMGC¤òÁö¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎMGC¤Ç¤Ï40ºÐ¡£40ºÐ¤ÇMGC¤òÁö¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉÔÏÇ¤ÎÇ¯¤ÎÂç¾¡Éé¤òÌÜ»Ø¤·1Ç¯´Ö¤Ç´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë