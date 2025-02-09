¡ÖÄã¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¤ª¼ò¡×¡Ö¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¡×ZÀ¤Âå¤Î¡È»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡É
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ëZÀ¤Âå¡£
¥¤¥Þ¥É¥¤Î¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¡×¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ZÀ¤Âå¤¬½¸¤¦¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¡ÖTHE 5th by SUMADORI-BAR¡×¡£
¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£
¼Â¤Ï¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ä3¡ó¤Î¥í¡¼¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
½÷À:
¤ª¼ò¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢²¿¤«°û¤ß¤¿¤¤»þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤·¡£
ÃËÀ¡§
ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢·ë¹½ÅÙ¿ô¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÙ¿ô¤¬Äã¤¤¤Î¤È¤«¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢µ¤·Ú¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¡£
20¼ïÎà¤Û¤É¤ÎÄêÈÖ¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤¬¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÅÙ¿ô¤òÄ´À°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÏSNS±Ç¤¨¤¹¤ë¤È¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¥É¥ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¹ÓÌÚ¿¿°á¤µ¤ó¡§
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢20Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢3¡ó¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÃÓÂÞ¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡ÖJELLY JELLY CAFE¡×¤ÇÍøÍÑµÒ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤ò¼«Í³¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¹¥¤¤Ê¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÍøÍÑµÒ¡§
³Ú¤·¤¯¤ï¤¤¤ï¤¤¤·¤ã¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£
Å¹Æâ¤Î¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Ï¡¢600¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ê¡¢Áª¤Ö¤Î¤ËÌÂ¤¦¤Û¤É¡£
¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï14Ç¯Á°¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏZÀ¤Âå¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Î¿ÆËÓ²ñ¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤â¡£
¿ÆËÓ²ñ¤ÇÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ö¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢×ÖÅÙ¡Ê¤½¤ó¤¿¤¯¡Ë¤Ê¤·¤Ç¾¡¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡×¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤â¡¢¼Â¤ÏZÀ¤Âå¡£
¤Ï¤ä¤ê¤Î¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤¬¡¢TikTok¤äYouTube¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¬¤êÆ±À¤Âå¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
JELLY JELLY GAMES¡¡¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦ÈÓÅÄ¾ºÏ¯¤µ¤ó¡§
¤É¤ó¤É¤óÊ¸²½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¥«¥é¥ª¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«µï¼ò²°¤Ç°û¤à¤¸¤ã¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤·¤è¤¦¡×¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¥«¥Õ¥§¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×¡¢ÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¼«Ê¬¤Î¹¥¤¡É¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤¤¤Þ¤Î»þÂå¡£
»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ë¤âZÀ¤Âå¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÁÇ´é¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£