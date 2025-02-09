¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢Ä¹ÃË¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¸ø³«¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/09¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤Ø¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¤¬¥×¥íµé
¾®ÁÒ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÌîµå¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤ªÊÛÅö¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥Ñ¥ó¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤ªÊÛÅö¤È¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢À©ºî²áÄø¤È´°À®¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÄ¹ÃË¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î´ÅÏª¼Ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÏ»Ç¯À¸¤Î»î¹ç¤â¤¢¤È°ì²ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢±þ±ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥ì¥·¥Ôµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÁÒ¤Ï¡¢2012Ç¯6·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2016Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¡¢2020Ç¯7·î¤ËÂè3»Ò»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¤¬¥×¥íµé
¢¡¾®ÁÒÍ¥»Ò¡¢Ä¹ÃË¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Î¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¸ø³«
¾®ÁÒ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÌîµå¤Î»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤ªÊÛÅö¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥Ñ¥ó¡ª¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤ªÊÛÅö¤È¥Ñ¥ó¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢À©ºî²áÄø¤È´°À®¤·¤¿¥Ñ¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡ÖÄ¹ÃË¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î¥Ñ¥ó¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤Î´ÅÏª¼Ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡ÖÏ»Ç¯À¸¤Î»î¹ç¤â¤¢¤È°ì²ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢±þ±ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥ì¥·¥Ôµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÁÒ¤Ï¡¢2012Ç¯6·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2016Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¡¢2020Ç¯7·î¤ËÂè3»Ò»°ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û