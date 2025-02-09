¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¡G1Âè70²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡ÛÊ¡Íè¹ä¡¡F2¤Î±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¹¥Ä´¤Ö¤ê
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤ÎG1¡ÖÂè70²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤¬9Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡F2¤â¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î¡£Ê¡Íè¹ä¡Ê43¡áÅìµþ¡Ë¤Ï½éÆü5R¤Ç2¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï´ªÄÌ¤ê¡£ÌäÂê¤Ê¤¤¡£Â¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥«¥«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À°È÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²¡¤·´¶¤â¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÄ´À°¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡4ÀáÁ°¤Ë2ËÜÌÜ¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤òÀÚ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢3ÀáÃæ2Í¥½Ð¤È¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¡£¡ÖÀ®ÀÓ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÃÙ¤¯¡¢¥´¡¼¥ë¤ÏÁá¤¯¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£Âç¤¤ÊÂ¤«¤»¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Æü¤Î2ÆüÌÜ¤Ï5R¤Ë3¹æÄú¡¢10R¤Ë5¹æÄú¤ÇÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤â¶á¶·¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¾å°ÌÃå¤òÊÂ¤Ù¤ë¡£