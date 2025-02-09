¡ÚB¥ê¡¼¥°¡ÛÅÏî´ÍºÂÀ¡õÉÙ³ßÍ¦¼ù¤¬¶¦¤Ë26ÆÀÅÀ¡¡2¿Í¤ÇÁ´ÆÀÅÀ¤ÎÈ¾Ê¬³ÍÆÀ¡¡ÉÙ³ß¤Ï3P6ËÜ·è¤á¤ë
¡þB1¥ê¡¼¥° ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä104-86¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º(9Æü¡¢¥¨¥Õ¥Ô¥³¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Õ¤¯¤ä¤Þ)
ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¡¢ÉÙ³ßÍ¦¼ùÁª¼ê¤¬¤È¤â¤Ë26ÆÀÅÀ¤·¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1Q¤Ç¸·¤·¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÅÏî´Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê7Ê¬9ÉÃ¡£¥´¡¼¥ë²¼¤ËÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¼è¤Ã¤Æ¼è¤é¤ì¤Æ¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·Âè1Q»Ä¤ê3Ê¬50ÉÃ¤«¤é¡¢ÉÙ³ßÁª¼ê¤¬3ËÜ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢ÀéÍÕ¤¬ÅÀº¹¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÂè3Q»Ä¤ê4Ê¬52ÉÃ¡¢ÉÙ³ßÁª¼ê¤Ï¼«¿È¤ÎÇØÃæÂ¦¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥§¥¤¡¦¥Û¥°Áª¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü6ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ë¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¡¼¤â·è¤á¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÅÏî´Áª¼ê¡¢ÉÙ³ßÁª¼ê¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ç26ÆÀÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÆÀÅÀ¤ÎÈ¾Ê¬¤ò2¿Í¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£