¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬³«ËëÂçºåBÀï°ÊÍè¤ÎÏ¢ÇÔ¡¡¹â¶¶Íõ¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¡Ö¤³¤ÎÉé¤±¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¡×
¡¡¡þÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÂè15ÀáÂè2Àï¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå1¡½3¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ê2025Ç¯2·î9Æü¡¡Asue¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¡Ë
¡¡¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬³«Ëë¤ÎÂçºåBÀï°ÊÍè¤ÎÄË¤¤Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ò19¡½25¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¡Ê36¡Ë¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¹â¶¶Íõ¡Ê23¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ß6Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀª¤¤¤ÇÂè2¥»¥Ã¥È¤ò25¡½23¤ÇÃ¥¤¤¡¢1¡½1¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè3¥»¥Ã¥È¡¢Ì¾¸Å²°¤ËÀª¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¡¢¹â¶¶Íõ¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¡£¡Ö¼«Ê¬¤â°ìËÜ¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÅª¤Ë¤âÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤ò23¡½25¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤â26¡½28¤ÇÍî¤È¤·¡¢2°ÌºÆÉâ¾å¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¹â¶¶Íõ¤Ï¡Ö¤Ê¤Ë¤«°ì¤Ä¼è¤êÀÚ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÄÊ·°Ïµ¤¼«ÂÎ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÉé¤±¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼ÂÎÏ¡£Íè½µ¤Ë»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£