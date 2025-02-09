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Source
STScI - Straight Shot: Hubble Investigates Galaxy with Nine RingsNASA - Straight Shot: Hubble Investigates Galaxy with Nine RingsESA/Hubble - Galaxy LEDA 1313424W. M. Keck Observatory - RING IT ON: W. M. KECK OBSERVATORY DATA HITS A GALACTIC BULLSEYEYale University - Bullseye! Yale-led team finds a giant galaxy with a record nine ringsPasha et al. - The Bullseye: HST, Keck/KCWI, and Dragonfly Characterization of a Giant Nine-ringed Galaxy (The Astrophysical Journal Letters)
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