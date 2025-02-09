Èô¤Ó¹þ¤ß¹Ó°æº×Î¤¤¬°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡Ö¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤Èô¹þ¤ò¤Ç¤¤¿¡×¡¡Åìµþ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿24ºÐ
Èô¤Ó¹þ¤ß¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¹Ó°æº×Î¤Áª¼ê¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ó°æÁª¼ê¤Ï2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤ÇÈÄ¶¶ÈþÇÈÁª¼ê¤È½Ð¾ì¤·¤¿½÷»Ò¥·¥ó¥¯¥í¥À¥¤¥Ó¥ó¥°10m¹âÈô¹þ¤Ç6°Ì¤ËÆþ¾Þ¡£¸Ä¿Í¤Î½÷»Ò10m¹âÈô¹þ¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë»Ä¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß9°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÂçÀÚ¤Ê¤´Êó¹ð¡Ó¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¶¥µ»¤Î¼Ì¿¿¤ä¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ»ä¡¢¹Ó°æº×Î¤¤ÏÈô¹þ¶¥µ»¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÂô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»ä¤ÎÈô¹þ¤ò¹¥¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈô¹þ¤ò´èÄ¥¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÇÈô¹þ¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ2¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤ËÈô¹þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤ÆÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤¹¤¿¤á¤ËÎý½¬¤Ë¹Ô¤¡¢È¿¹³¤Ð¤«¤ê¤Ç¥³¡¼¥Á¤äÀèÇÚ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Î»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬Èô¹þ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï½Ð²ñ¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡ÖÂç³ØÀ¸º¢¤«¤é¤Ï¾å¼ê¤¯Èô¹þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÈô¹þ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ìÇº¤âÌÀ¤«¤·¤¿¹Ó°æÁª¼ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤¬¤·¤ó¤É¤¯¤ÆÎý½¬¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÀäÂÐ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥×¡¼¥ë¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤òµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î3»î¹ç¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤·¤¿¡£°úÂà¤Ï¹Í¤¨¤ºÈô¹þ¤òÌ´Ãæ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÈô¹þ¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤¯¤é¤¤¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤·¤¿¤¤Èô¹þ¤ò¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½°úÂà¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½êÂ°¤ÎJSSÊõÄÍ¤ò´Þ¤á´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµ¤·¤¿24ºÐ¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬Èô¹þ¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿§¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤ÎÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Ê¹¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÈô¹þÃç´Ö¤È²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Èô¹þ¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤Î°Ê¾å¤Ë»ä¤¬Âô»³¤ÎÊý¡¹¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ëº£¸å¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£17Ç¯´ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£