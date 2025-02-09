º´¡¹ÌÚ´õ¡¡Å®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤È¤Î»þ´Ö¡×¡¡Êì¤Î´é¤Î¤¾¤«¤»±ð¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¾Ð´é
¡¡½÷Í¥¤Îº´¡¹ÌÚ´õ¡Ê37¡Ë¤¬9Æü¡¢±Ç²è¡Ö¤ª¾î¤ÈÈÖ¸¤¤¯¤ó¡×¡Ê´ÆÆÄ¾®ÎÓ·¼°ì¡¢3·î14Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤È¼ãÆ¬¤Î´Ø·¸¤ò¤«¤Íð¤¹¡¢²ñ°÷À©¥¯¥é¥Ö¤Î¥Þ¥Þ¤ò±é¤¸¤ëº´¡¹ÌÚ¡£ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Å®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡×¡£»Ò¶¡¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡ÖËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤È¤«»Ò¶¡¸þ¤±¤È¤«¡£Æó¿Í¤¤ê¤Ç¤¹¤ë»þ¤Ê¤ó¤«Á´Á³ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£¥Ð¥ÐÈ´¤¤È¤«¥¸¥¸È´¤¤È¤«¡¢¿Í¿ôÂ¿¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤â¡¢¡Ö»Ò¶¡¤È¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¤Î´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼ÌÜÁ°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ç±é¤ÎÊ¡ËÜè½»Ò¤Èº´¡¹ÌÚ¤«¤é¡¢ÃËÀ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÄ¾Á°¤Ë¡¢2¿Í¤¬¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô336ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤ÎÆ±ºî¡£¶ËÆ»¤ÎÂ¹Ì¼¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¡¢À¤ÏÃ·¸¤Î¼ãÆ¬¤È¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿Å®°¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤ë¡£3·î14Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£