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◾︎7% / Hikaru Iwamoto
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◾︎iro iro / Tatsuya Fukazawa
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◾︎Induction / Raul
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Snow Man ¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE BEST 2020 - 2025¡Ù
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½é²óÈ×A¡Ê2CD+Blu-ray¡ËJWCD-98663¡Á4/B¡¡5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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01. D.D.
02. KISSIN' MY LIPS
03. Stories
04. Grandeur
05. HELLO HELLO
06. Secret Touch
07. ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È
08. ¥ª¥ì¥ó¥¸kiss
09. ¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼
10. W
11. Dangerholic
12. LOVE TRIGGER
13. We'll go together
14. BREAKOUT
15. ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î
16. SBY
17. Dear,
¡üCD-2¡Ê¼ýÏ¿Í½Äê¡Ë
01. EVOLUTION
02. ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ Memories
03. JUICY
04. ¥Ü¥¯¤È¥¥ß¤È
05. ¤¢¤¤¤³¤È¤Ð
06. slow...
07. EMPIRE
08. One
09. ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥È¥ì¥ó¥Ç¥£
10. Sugar
11. ·¯¤ÎÈà»á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£
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13. ËÍ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Í¡£
14. ¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó
15. Julietta
16. ¥¯¥é¥¯¥é
17. Hip bounce!!
18. Super Sexy
19. ±ï -YUÁN-
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01. D.D.¡ÊMusic Video¡Ë
02. KISSIN' MY LIPS¡ÊMusic Video¡Ë
03. Stories¡ÊMusic Video¡Ë
04. Grandeur¡ÊMusic Video¡Ë
05. Big Bang Sweet¡ÊMusic Video¡Ë
06. ¥Ê¥ß¥À¤Î³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¹Ô¤±¡ÊMusic Video¡Ë
07. HELLO HELLO¡ÊMusic Video¡Ë
08. ±ï -YUÁN-¡ÊMusic Video¡Ë
09. EVOLUTION¡ÊMusic Video¡Ë
10. ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ Memories¡ÊMusic Video¡Ë
11. Snow World¡ÊMusic Video¡Ë
12. Secret Touch¡ÊMusic Video¡Ë
13. ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡ÊMusic Video¡Ë
14. ¥ª¥ì¥ó¥¸kiss¡ÊMusic Video¡Ë
15. JUICY¡ÊMusic Video¡Ë
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18. W¡ÊMusic Video¡Ë
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20. slow...¡ÊMusic Video¡Ë
21. Dangerholic¡ÊMusic Video¡Ë
22. DA BOMB¡ÊMusic Video¡Ë
23. LOVE TRIGGER¡ÊMusic Video¡Ë
24. We'll go together¡ÊMusic Video¡Ë
25. BREAKOUT¡ÊMusic Video¡Ë
26. ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¡ÊMusic Video¡Ë
27. EMPIRE¡ÊMusic Video¡Ë
28. One¡ÊMusic Video¡Ë
29. SBY¡ÊMusic Video¡Ë
30. Dear,¡ÊMusic Video¡Ë
31. SBY¡Ê¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥°¥ë±ÇÁü¡Ë
32. Behind The Scenes
¡¡- CD Jacket Photoshoot
¡¡- SBY
- Dear,
33. Looking back 5 years
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½é²óÈ×B¡Ê2CD+Blu-ray¡ËJWCD-98667¡Á8/B¡¡5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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¡üCD-1¡Ê¼ýÏ¿Í½Äê¡Ë
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01. D.D.
02. KISSIN' MY LIPS
03. Stories
04. Grandeur
05. HELLO HELLO
06. Secret Touch
07. ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È
08. ¥ª¥ì¥ó¥¸kiss
09. ¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼
10. W
11. Dangerholic
12. LOVE TRIGGER
13. We'll go together
14. BREAKOUT
15. ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î
16. SBY
17. Dear,
¡üCD-2¡Ê¼ýÏ¿Í½Äê¡Ë
01. EVOLUTION
02. ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ Memories
03. JUICY
04. ¥Ü¥¯¤È¥¥ß¤È
05. ¤¢¤¤¤³¤È¤Ð
06. slow...
07. EMPIRE
08. One
09. Crazy F-R-E-S-H Beat
10. ¥Õ¥¡¥ó¥¿¡¼¥Ê¥â¡¼¥ì
11. ¥Ê¥ß¥À¤Î³¤¤ò±Û¤¨¤Æ¹Ô¤±
12. EVERYTHING IS EVERYTHING
13. Party! Party! Party!
14. ¥¤¥Á¥Ð¥ó¥Ü¥·
15. Tic Tac Toe
16. POWEEEEER
17. ËÍ¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥É¥é¥Þ
18. Cry out
19. DA BOMB
¡ü2DVD / Blu-ray¡Ê¼ýÏ¿Í½Äê¡Ë
01. Crazy F-R-E-S-H Beat¡ÊDance Video¡Ë
02. Stories¡ÊDance Video¡Ë
03. Big Bang Sweet¡ÊDance Edit¡Ë
04. YumYumYum ~SpicyGirl~¡ÊDance Video¡Ë
05. ËÍ¤ÎÈà½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¡£¡ÊLip Sync Video¡Ë
06. REFRESH¡ÊDance Video¡Ë
07. From Today¡ÊLip Sync Video¡Ë
08. Wonderful! ¡ß Surprise!¡ÊLip Sync Video¡Ë
09. Feel the light, Lovely¡ÊDance Video¡Ë
10. Luv Classic¡ÊLip Sync Video¡Ë
11. BREAKOUT¡ÊMusic Video (Dance Ver.)¡Ë
12. D.D.¡ÊDance Practice¡Ë
13. KISSIN' MY LIPS¡ÊDance Practice¡Ë
14. Stories¡ÊDance Practice¡Ë
15. ·¯¤ÎÈà»á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊDance Practice¡Ë
16. Black Gold¡ÊDance Practice¡Ë
17. Grandeur¡ÊDance Practice¡Ë
18. HELLO HELLO¡ÊDance Practice¡Ë
19. EVOLUTION¡ÊDance Practice¡Ë
20. Infighter¡ÊDance Practice¡Ë
21. ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡ÊDance Practice¡Ë
22. ¥ª¥ì¥ó¥¸kiss¡ÊDance Practice¡Ë
23. JUICY¡ÊDance Practice¡Ë
24. Movin' up¡ÊDance Practice¡Ë
25. ¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊDance Practice¡Ë
26. W¡ÊDance Practice¡Ë
27. slow...¡ÊDance Practice¡Ë
28. Cry out¡ÊDance Practice¡Ë
29. POWEEEEER¡ÊDance Practice¡Ë
30. Dangerholic¡ÊDance Practice¡Ë
31. LOVE TRIGGER¡ÊDance Practice¡Ë
32. We'll go together¡ÊPerformance Video¡Ë
33. BREAKOUT¡ÊDance Practice¡Ë
34. ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î¡ÊPerformance Video¡Ë
35. EMPIRE¡ÊPerformance Video¡Ë
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45. ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë5
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¡üCD-1¡Ê¼ýÏ¿Í½Äê¡Ë
01. D.D.
02. KISSIN' MY LIPS
03. Stories
04. Grandeur
05. HELLO HELLO
06. Secret Touch
07. ¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È
08. ¥ª¥ì¥ó¥¸kiss
09. ¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼
10. W
11. Dangerholic
12. LOVE TRIGGER
13. We'll go together
14. BREAKOUT
15. ·¯¤ÏËÍ¤Î¤â¤Î
16. SBY
17. Dear,
18. EVOLUTION
19. ½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ Memories
20. Snow Man's Life
¡üCD-2¡Ê¼ýÏ¿Í½Äê¡Ë
01. JUICY
02. ¥Ü¥¯¤È¥¥ß¤È
03. Happy Birthday
04. ¤¢¤¤¤³¤È¤Ð
05. slow...
06. Nine Snow Flash
07. EMPIRE
08. One
09. KANPAI Year!!
10. A PIECE OF CAKE
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