¶¦Æ¯¤¤ÇÆüÃæ¤ÏÉÔºß¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡ÚÅÅµ¤Âå¤¬ÇÜ°Ê¾å¡Û¡ª¡©¤·¤«¤·¡È¥Ô¥ó¤È¤¤¿²Ç¡É¤Ï¡Ä¢ÍµÁÊì¤È¾å¼ê¤¯¤Ä¤¹ç¤¦¥³¥Ä
µÁÊì¤«¤é¤Î²áÅÙ¤Ê´³¾Ä¤ä»ÙÇÛÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤ÎÌäÂê¤Ê¸ÀÆ°¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂÐ±þºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÁÊì¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¡Û
µÁÊì¤¬¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤äÇØ·Ê¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤ÎÉÔ°Â¤ä²áµî¤Î·Ð¸³¤¬´³¾Ä¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÀÆ°¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¡Û
É×¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢µÁÊì¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
É×¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤á¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÁÊì¤Î°µÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶³¦Àþ¤ÎÀßÄê¡Û
µÁÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÉ×¤ÎÀ¸³è¤ä²ÈÄí¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¶³¦Àþ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê´ð½à¤ä¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍÑ¤Ê´³¾Ä¤òËÉ¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Úµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊüÃÖ¤»¤º³ÎÇ§¡Û
¡Ö¹Ô»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤À¤±µÁ²ÈÂ²¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ä¤¤ÇÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤ò·ú¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¸åÆü¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÎÀÁµá¤¬ÆÏ¤¯¤È¥¢¥Ñ¡¼¥È»þÂå¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø»ä¤âÉ×¤â¶¦Æ¯¤¤Ç²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤ÈÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡È¥Ô¥ó¤È¤¤¿¡É»ä¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇµÁÎ¾¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢°¤Ó¤ì¤â¤»¤º¤ËµÁÊì¤¬ËèÆü²È¤ËÆþ¤ê¿»¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ½èÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤È¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢µÁÊì¤ÎÌäÂê¤Ê¸ÀÆ°¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂÐ±þºö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÁÊì¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÎäÀÅ¤ÊÊ¬ÀÏ¡Û
µÁÊì¤¬¤Ê¤¼¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤äÇØ·Ê¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Èà½÷¼«¿È¤ÎÉÔ°Â¤ä²áµî¤Î·Ð¸³¤¬´³¾Ä¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ÀÆ°¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¡Û
É×¤È¤è¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢µÁÊì¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
É×¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤á¡¢¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇµÁÊì¤Î°µÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÉ×¤ÎÀ¸³è¤ä²ÈÄí¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¶³¦Àþ¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê´ð½à¤ä¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍÑ¤Ê´³¾Ä¤òËÉ¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Úµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÊüÃÖ¤»¤º³ÎÇ§¡Û
¡Ö¹Ô»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤À¤±µÁ²ÈÂ²¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Ä¤¤ÇÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤ò·ú¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¸åÆü¡¢ÅÅµ¤Âå¤ÎÀÁµá¤¬ÆÏ¤¯¤È¥¢¥Ñ¡¼¥È»þÂå¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø»ä¤âÉ×¤â¶¦Æ¯¤¤Ç²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ù¤ÈÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡È¥Ô¥ó¤È¤¤¿¡É»ä¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇµÁÎ¾¿Æ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢°¤Ó¤ì¤â¤»¤º¤ËµÁÊì¤¬ËèÆü²È¤ËÆþ¤ê¿»¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê½÷À¡Ë
µÁÊì¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ½èÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤È¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë