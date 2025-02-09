¡Ö17ºÐ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¡Ä¡×·òÂç¹âºê¡¦ÀÐ³À151¥¥íÏ¢È¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥ÈÀä»¿¡¡¹ÈÇòÀï¤Ç3²óÌµ¼ºÅÀ
¡¡º£½©¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ÎºÇÂ®158¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬9Æü¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»ÔÆâ¤Ç¤Î¹ç½É¤Ç¹ÈÇòÀï¤Ç¹¥Åê¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ3²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£Ì£Êý¤Î¼ººö°Ê³°¤ÇÁö¼Ô¤òµö¤µ¤º¡¢3»°¿¶¤òÃ¥¤¦°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤Î¼ÂÀï¤Çµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£·ë¹½¡¢¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¡¢»°¿¶¤¬¼è¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆüºÇÂ®¤È¤Ê¤ë151¥¥í¤ò2ÅÙ·×Â¬¤·¤¿Ä¾µå¤Ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤ëÅêµå½Ñ¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Ç»ë»¡¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£17ºÐ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î½ÐÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Á´Éô¤Îµå¼ï¤Ç»°¿¶¤¬Ã¥¤¨¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ï¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤À¤Ã¤¿²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ëºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤À¤Ã¤¿¶ÍÊþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¿¹°ææÆÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Ï¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£º£Ç¯¤Î¹â¹»À¸¤Ç¤Ï¡¢¤º¤ÐÈ´¤±¤¿µå°Ò¤òÈ÷¤¨¤ëÀÐ³À¤Ø¤Î»ë»¡¤â¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¡£¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î±ü¤ÇÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È2¥¥í¤¯¤é¤¤¤Ï¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È1¥«·î¤¯¤é¤¤¤ÇÁªÈ´¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å¾å¤²¤Æ¡¢ËüÁ´¤Ê¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÐ³À¡£¥Á¡¼¥à¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¡ÖÏ¢ÇÆ¡×Ã£À®¤Ø¡¢»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¡£¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë
¡¡¡þÀÐ³À¡¡¸µµ¤¡Ê¤¤¤·¤¬¤¡¦¤²¤ó¤¡Ë2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë8·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»ÅÐÊÌ»Ô½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£ÅÐÊÌ»ÔÎ©À¾¾®1Ç¯¤«¤éÇðÌÚ¥¸¥å¥Ë¥¢¡¼¥º¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÅÐÊÌÀ¾ÎÍÃæ¤Ç¤ÏÆ¶Ìì¸Ð¥ê¥È¥ë¥·¥Ë¥¢¤Ë½êÂ°¤·¡¢ËÌ³¤Æ»ÁªÈ´¤ËÁª½Ð¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼¡£¹¥¤¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Ïº´Æ£ÆóÏ¯¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢76¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£