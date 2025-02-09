ÃËÀ­¤ÎËÜ²»¤ò¸ø³«¡ª¡ÚÍ§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¡Û¤ÈÉÕ¤­¤¢¤¦¤Ã¤Æ¥¢¥ê...¡©

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ö¸µ¥«¥ì¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë...¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¸µ¥«¥ì¤ÎÍ§¤À¤Á¤À¤È¡¢Í§¾ð¤ä¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÜÀþ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¤ÈÉÕ¤­¤¢¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ­¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¤ÈÉÕ¤­¤¢¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÃËÀ­¤ÎËÜ²»¤ò¡¢ÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

Á´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤

¡ÖÍ§¤À¤Á¤ÏÍ§¤À¤Á¡¢Îø°¦¤ÏÎø°¦¡×¤À¤«¤éÁ´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Îã¤¨¡¢Í§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤éÉÕ¤­¤¢¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èà¤é¤Î¹Í¤¨¡£

ÃËÀ­¤ÎÍ§¾ð´Ø·¸¤Ï°Õ³°¤È¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

½÷À­ÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤Èµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ­¤ÏÍ§¤À¤Á¤ÈÎø¿Í¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¤ï¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢Îã¤¨Í§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤

¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤Èµ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¹¥¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë½÷À­¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤ÐÉÕ¤­¤¢¤¦¤³¤È¤òÁª¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

Îø°¦¤ÈÍ§¾ð¤Î¤É¤Á¤é¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸µ¥«¥ìÂ¦¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÈà¼«¿È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Îã¤¨¤½¤ì¤¬Í§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÕ¤­¤¢¤¦²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£

Í§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤Ë¸«¤ì¤Ê¤¤

Îø°¦¤è¤ê¤âÍ§¾ð¤ò¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ­¤Ï¡¢Í§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¤òÎø°¦ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£

¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍ§¾ð¤¬ÂçÀÚ¤À¤·¡¢Îø°¦¤Ï¤¤¤Ä¤«ÊÌ¤ì¤¬¤¯¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ó¤ÊÎø°¦¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é½é¤á¤«¤éÍ§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

ÉáÃÊ¤«¤éÃËÀ­¤È¤Ð¤«¤ê¤Ä¤ë¤àµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½÷¤Ãµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃËÀ­¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©

º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¤ÈÉÕ¤­¤¢¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÃËÀ­¤ÎËÜ²»¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Á´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÍ§¤À¤Á¤Î¸µ¥«¥Î¤ÏÎø°¦ÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÜ²»¤ò¤â¤ÄÃËÀ­¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ÎÃËÀ­¤ÎÀ­³Ê¤ä¸òÍ§´Ø·¸¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô