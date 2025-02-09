ÂçÊ¬»ÔµÄÁª¤¬¹ð¼¨¡¡Äê¿ô44¤ËÂÐ¤·54¿Í¤¬Î©¸õÊä¡¡Åê³«É¼Æü¤Ïº£·î16Æü
Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦ÂçÊ¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤¬9Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Äê¿ô44¤ËÂÐ¤·54¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤ÎÎ©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï9Æü¸á¸å5»þ¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢Äê¿ô44¤ËÂÐ¤·¸½¿¦34¿Í¡¢¿·¿Í18¿Í¡¢¸µ¿¦2¿Í¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ54¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¸õÊä¼Ô¤Ï9Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Ç»Ù±ç¼Ô¤òÁ°¤ËÂè°ìÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢7Æü´Ö¤ÎÁªµóÀï¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÁªµó¤Ç¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çºö¤ä·ã¿Ó²½¤¹¤ëºÒ³²¤Ë¸þ¤±¤¿ËÉºÒ¡¦¸ººÒÂÐºö¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬»Ô¤ÎÍ¸¢¼Ô¿ô¤Ï¡¢8Æü¸½ºß¤Ç39Ëü5046¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅêÉ¼¤Ïº£·î16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ìÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿10Æü¤«¤é¤Ï´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢»ÔÌò½ê¤È³Æ»Ù½ê¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ9¤«½ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£