ºòÇ¯12·î¤Ç³èÆ°½ªÎ»¡¢33ºÐTBS¥¢¥Ê¤Î¡Ö¾ë¼ç¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö»äÉþ¤Ç¤¹¤«?¡×¡ÖÀí¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡3·î¤ËÂà¼ÒÍ½Äê¤ÎTBS¤Î±§ÆâÍüº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(33)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£·§ËÜ¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾ë¼ç¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢¹ÃÑÉ¤òÃå¤¿ÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ë·§ËÜ¾ë¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂÀÊ¿±í¤ËÇÏ»É¤·¡¢·§ËÜ¥é¡¼¥á¥ó¡¢¤Á¤¯¤ï¥µ¥é¥À¡¢¤«¤é¤·Ï¡º¬¤Ê¤É¤Ê¤É·§ËÜ¥°¥ë¥á´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ý¥óÉ÷¤ÎÌÍÎÁÍý¡¢ÂÀÊ¿±í¤äÇÏ»É¤·¤Ê¤É·§ËÜ¥°¥ë¥á¤Å¤¯¤·¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡±§Æâ¥¢¥Ê¤Ï2015Ç¯¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¡£¡ÖNEWS23¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»!¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀí¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»äÉþ¤Ç¤¹¤«?¡×¡ÖÀäÂÐ¡¢É¬»¦µ»¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê´é¥Ï¥á¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£