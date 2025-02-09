¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Î¾ð¾õ¼àÎÌÁÊ¤¨¤ËÅÜÈ±Å·¡Ö¤É¤Î¸ý¤¬¡ª¡×¡ÖºÛÈ½²¼¤µ¤ì¤ë¤È¤¤ÏÁé¤»¤ÆÍè¤¤¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¡¢ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤«¤é¶Øîþ£´Ç¯£¹·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤ËÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¿å¸¶Èï¹ð¤ÏÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éÌó£±£¶£µ£¹Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£µ²¯±ß¡Ë¤òÅð¤ß¡¢ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µÂ¦¤ËÉÔÀµÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤·¤Æ¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ï¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢µá·ºÄÌ¤ê¶Øîþ£´Ç¯£¹·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¡¢ÂçÃ«¤Ø¤Î£±£¶£¹£·Ëü¥É¥ë¤ÎÇå½þ¤âÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¾å¾Â¤Ï¡Ö»ä¤Í¡¢º£²óÊ¢Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Í¡¢¿å¸¶¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¥¤¥é¥ó¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤Þ¤»¤ó¡©¡¡¡Ø¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø°Â¤¤ÄÂ¶â¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Ê¢Î©¤Ã¤¿¤Î¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤Ï¡Ö£²£´»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¡×¤Ê¾õÂÖ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÃø¤·¤¯ÄãÄÂ¶â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¤µ¤é¤ËÄÌÌõ¶ÈÌ³°Ê³°¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤ÎÇã¤¤Êª¡×¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î½¤Íý¡×¡ÖÂçÃ«¤¬´ä¼ê¤Ëµ¢¤ëºÝ¤ÎÆ±¹Ô¡×¡Ö¸¤¤òÉÂ±¡¤ä¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É»¨Ì³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤ÎµëÍ¿¤Ï£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£·£µ£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÂçÃ«¸Ä¿Í¤«¤é¤âÊÌÅÓÊó½·¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¡¦¥«¥¤¥¨¥ó¤âÂ£¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¥«¥¤¥¨¥ó¤Ã¤Æ¹â¤¤¤Ç¡£¤½¤ì¤â¤é¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡ØÄãÄÂ¶â¤Ç²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡Ù¸À¤¦¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¤É¤Î¸ý¤¬¡ª¡¡¤É¤Î¸ý¤¬¸À¤¨¤¿¤«¤Ê¡ª¡×¤È°ì³å¡£
¡¡¶¦±é¤Î¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡Ö¤¹¤³¤·ÂÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤½¤¦¤ä¤Í¤ó¡£ÂÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡ª¡¡¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤¦¤¤¤¦ºÛÈ½¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¤È¤¤ÏÁé¤»¤ÆÍè¤¤¡ª¡¡¤®¤ç¤¦¤µ¤ó¤¨¤¨¤Î¿©¤Ù¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡ØÄãÄÂ¶â¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»¨Ì³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ø¿©ÎÁÉÊ¤ÎÇã¤¤Êª¡Ù¡¢¹Ô¤±¤è¡ª¡¡¡Ø¼«Å¾¼Ö¤Î½¤Íý¡Ù¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢º¬À¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ï¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤°¤é¤¤½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤È²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ó¤«¡£¸¤¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤À¤±¤ä¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¤è¡ª¡¡¤®¤ç¤¦¤µ¤ó¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¡¢²¿Ëü¤È¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤è¡¢¤¤Ã¤È¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¿å¸¶Èï¹ð¤ÏÎÌ·º¸À¤¤ÅÏ¤·¤ËÀèÎ©¤Á¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å¾Â¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Æ¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Ã¤Æ¡£¡Ø¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸å¤«¤é¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤ä¤ó¤«¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÂçÃ«¤µ¤ó¡¢¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡¡Ø¥Ç¥³¥Ô¥óÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡ØµëÍ¿¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø²á¹ó¤ä¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤µ¤È¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤âÆ±¹Ô¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡Ù¤Ã¤Æ·ù¤¬¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ç¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤Ëµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯Çå½þ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÊ§¤¦¤Æ¤â¤é¤¨¡ª¡¡¤¤¤¤¤ä¤ó¤«Á´Éô¤ÏÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢À¿°Õ¤¬¤Ê¤¤¤ï¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£