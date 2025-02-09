¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÀ¾Éô¥¬¥¹¤¬¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¡¡º£µ¨¤Ï¶å½£Âè°ìÂåÉ½¤ÈÆüËÜ°ìÀÀ¤¦
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÀ¾Éô¥¬¥¹¤¬9Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢»ÔÆâ¤Î6¥Á¡¼¥à¤Ê¤É¤«¤é¾®³ØÀ¸Ìó120¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Î¼Âµ»»ØÆ³¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¥¬¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤ÉÌó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾±ò»ËÉÒ´ÆÆÄ¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ²æ¡¹¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¡¢º£µ¨´èÄ¥¤ì¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éô¥¬¥¹¤Ïºòµ¨ÅÔ»ÔÂÐ¹³Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¿ÍÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç½é¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ß¥Ù¥¹¥È8Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬8¶¯Æþ¤ê¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï2ÂçÂç²ñ¤Î¶å½£Âè°ìÂåÉ½¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁ´¹ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï24Æü¡¢ÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹3·³Àï¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¸ø¼°Àï½éÀï¤Ï3·î¤ÎÊ¡²¬¸©Ï¢ÌÁ²ñÄ¹ÇÕ¡¢JABAÂç²ñ¤ÏºòÇ¯Í¥¾¡¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ë¥Á¼çºÅ¡¦²¬»³Âç²ñ¤È¶å½£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£