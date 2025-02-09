¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¡G1Ãæ¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡Û»³¸ý¹ä¡¡¡Ö½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤¬¤é2Ãå2ËÜ¤ÇÈ¿·â¥à¡¼¥É
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤ÎG1¡ÖÂè68²óÃæ¹ñÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤ÎÆ®º²¥É¥ê¡¼¥à¤Ç6Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»³¸ý¹ä¡Ê42¡á¹Åç¡Ë¤¬2ÆüÌÜ¤Ï2Ãå2ËÜ¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ËÀ®¸ù¡£6¹æÄú¤À¤Ã¤¿¸åÈ¾7R¤ÏÅ¸¼¨6¥³¡¼¥¹¤âËÜÈÖ¤Ï3¥³¡¼¥¹¤òÃ¥¼è¡£Æ»Ãæ¤Ï¸¶ÅÄÆÆ»Ö¤È¤Î2ÈÖ¼êÁè¤¤¤ËÁ´Â®Àï¤Ç¥±¥ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¸åÈ¾¤Ï¥Ú¥é¤ò°ã¤¦´¶¤¸¤ËÃ¡¤¤¤Æ¡¢½ÐÂ¤Ï¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡£¤¿¤À¡¢¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¾¡Î¨¤ò¹Í¤¨¤ë¤È½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤Àµ¡ÎÏ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ë»þ¤ËËÜÂÎ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÀ°È÷¤â¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡3ÆüÌÜ¤Î2Áö¤Ï5¹æÄú¤Î4R¤È2¹æÄú¤Î9R¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¥«¡¼¥É¤Ï¿ÊÆþ¤«¤éÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£