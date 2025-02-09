52ºÐ ³ëÀ¾µªÌÀ2Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¡¡Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥¹¥­¡¼¥¸¥ã¥ó¥×³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢³ëÀ¾µªÌÀ¤¬2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤Ç¤¹¡£

¡¡Àè½µ¡¢¹ñÆâ¼çÍ×Âç²ñ¤òÀ©¤·¡¢¡ÖÄ´»Ò¤Ï¥¢¥²¥¢¥²¡×¤È¤¤¤¦52ºÐ¤Î³ëÀ¾¤Ï1²óÌÜ¡£

¡¡¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¤ò±Û¤¨¤ë138¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£

¡¡Æñ¤·¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤Ê¤«·Þ¤¨¤¿2²óÌÜ¤Ï¡Ö¼ê·ø¤¯Èô¤Ù¤¿¡×¤ÈKÅÀ±Û¤¨¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤¿³ëÀ¾¡£

¡¡52ºÐ¤Ç2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÍè½µ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ø¤Ï¤º¤ß¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¼Ì¿¿¡§¾¾Èø/¥¢¥Õ¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä