¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡×¿·³¤À¿´ÆÆÄ¤Î´¶ÁÛÅê¹Æ¤Ë¡ÖÍ¦µ¤¡×¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¥¬¡¼¥ë¡×°ÂÅÄ¸½¾Ý´ÆÆÄ¡¡
À¼Í¥¤ÎËÙ¹¾½Ö¡Ê31¡ËÁýÅÄ½Ó¼ù¡Ê34¡Ë±«µÜÅ·¡Ê31¡Ë¤È°ÂÅÄ¸½¾Ý´ÆÆÄ¤¬9Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥á¥¤¥¯¥¢¥¬¡¼¥ë¡×¸ø³«¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ï°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤¬Á´ÊÔ¥Õ¥ë3DCG¤ÇÀ½ºî¤·¤¿½é¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£Âè29²óCG¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿Ã»ÊÔ¡Ö¥á¥¤¥¯¥é¥Ö¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Å·ºÍ²Ê³Ø¾¯Ç¯¤ÈÈà¤¬ºî¤ê¤À¤·¤¿¿ÍÂ¤¿Í´Ö¤Î¾¯½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¤òÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¤¥Ð¡¼¥é¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï1·î31Æü¤Ë¸ø³«¡£°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¤è¤ê¿¼¤¯Ç®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¿·³¤À¿¤µ¤ó¤¬X¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¸þ¤¹ç¤¦Í¦µ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÙ¹¾¤Ï¡ÖÉáÃÊ¡¢¸½¾ì¤ÇÀ¼¤ò¤«¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¸ø³«¸å¤Ë¤Ï¶¦±é¼Ô¤«¤é¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢1²ó¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¿¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤È¼þ°Ï¤¬ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤«¤é¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖSNS¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤È¤«¡¢¤â¤¦1²ó¸«¤¿¤¤¤È¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤ä¤ä¤µ¤ß¤·¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
±«µÜ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬»ä¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Å¤é¤¤Â¸ºß¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖSNS¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤È2²ó3²ó¸«¤¿¿Í¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬°ã¤¦¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ËÙ¹¾¤Ï¡Ö·ë¹½¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿Ê¬¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£