¹çÊ»¸å°ìÅÙ¤â»ÔÄ¹Áª¤¬¤Ê¤¤ÀÄ¿¹¸©¤Ä¤¬¤ë»Ô¡¡6²óÌÜ¤âÌµÅêÉ¼¤Ç¸½¿¦ºÆÁª
¡¡ÀÄ¿¹¸©¤Ä¤¬¤ë»ÔÄ¹Áª¤¬9Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¿¦¤ÇÌµ½êÂ°¤ÎÁÒ¸÷¹°¾¼»á¡Ê68¡Ë°Ê³°¤ËÎ©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÅêÉ¼¤ÇºÆÁª¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ç¤Ï2005Ç¯¤Ë1Ä®4Â¼¤¬¹çÊ»¤·¤Æ¤Ä¤¬¤ë»Ô¤¬È¯Â¤·¤¿¸å¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´5²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÌµÅêÉ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢¡ÖÊ¿À®¤ÎÂç¹çÊ»¡×¤ÇÈ¯Â¤·¤¿»Ô¤Ç¡¢¹çÊ»¸å¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÎÌµÅêÉ¼6ÅÙ¤ÏºÇÂ¿¡£8Æü¸½ºß¤ÎÁªµó¿ÍÌ¾ÊíÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï¡¢2Ëü5607¿Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÄ¿¹¸©¤Ä¤¬¤ë»Ô¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹É÷¤Î¼×¸÷´ïÅÚ¶ö¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î±Ø¤ÏµðÂç¤ÊÅÚ¶ö¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÁÒ¸÷»á¤Ï¡¢µìÌÚÂ¤Ä®¡Ê¸½¤Ä¤¬¤ë»Ô¡Ë½Ð¿È¡£ÌÀ¼£ÂçÂ´¡£¤Ä¤¬¤ë»ÔºâÀ¯ÉôÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ17Ç¯4·î¤«¤éÉû»ÔÄ¹¡£½éÅöÁª¤·¤¿21Ç¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤âÌµÅêÉ¼¤À¤Ã¤¿¡£ÇÀ¶È·Ð±Ä¤Î´ðÈ×¶¯²½¤äÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ³èÀ²½¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¿ä¿Ê¤Ê¤É¤Î¸øÌó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¹¾¸ÐÎÉÆó¡Ë