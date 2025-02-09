¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢K¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉGP½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦¼ÔÂ×´§¤Î¾¾Ã«åº¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´¶Æ°¡¢Ä»È©Î©¤Ã¤¿¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÈÎáÏÂ¤ÎÇò¥®¥ã¥ë¡É¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ê23¡Ë¤¬9Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖK¡Ý1¡¡¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX 2025¡×¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿K¡Ý1¡¡¥ï¡¼¥ë¥ÉGP½÷»Ò¥¢¥È¥àµé¡Ê¡Ý45¥¥í¡Ë²¦ºÂ·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¾¾Ã«åº¡Ê¤¤é¡¢21¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤·¤¿¡£
¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡ÖK¡Ý1¸ø¼°±þ±ç¥®¥ã¥ë¡×¤òÌ³¤á¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÊû¤²¤ë±þ±ç²Î¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¾¾Ã«¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ãÆ®¤òÀ©¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾¾Ã«¤Ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¤»î¹ç¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡£¥é¥¹¥È1Ê¬¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È»×¤Ã¤¿¡£»ä¤âµ¤¹çÆþ¤ì¤Ê¤ª¤µ¤Ê¥¢¥«¥ó¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾¾Ã«¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡×¤ò¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¡×¤ÈÆþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö¾Ð´é¤ÇÆþ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Î°ì¸À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤Ï¡Ö¾¾Ã«Áª¼ê¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¾¾Ã«¤¬¡ÖÎý½¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡¢¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£