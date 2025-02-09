ºÕÉ¹Ä´ººÁ¥¡Ö¶ËÃÏ¹æ¡×¡¢ÎËÅìÏÑ³¤É¹¶è°è¤Ç²Ê³Ø»î¸³Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤¬ÆÈ¼«¤ËÀß·×¡¢·úÂ¤¤·¤¿¼¡À¤ÂåºÕÉ¹Ä´ººÁ¥¡Ö¶ËÃÏ¹æ¡×¤¬¡¢Þß³¤¼þÊÕ³¤°è¤ÎÅß¤Î³¤É¹¾õ¶·¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÎËÅìÏÑ³¤É¹¶è°è¤ËÆþ¤ê¡¢³¤É¹²Ê³ØÄ´ºº¤Ê¤É°ìÏ¢¤ÎÁí¹çÄ´ºº¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ËÃÏ¹æ¡×¤Ï¼«Á³»ñ¸»ÉôËÌ³¤¶É¤Ë½êÂ°¤·¡¢Á´Ä¹89¡¥95¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý17¡¥8¥á¡¼¥È¥ë¡¢Áí¥È¥ó¿ô4600¥È¥ó¤Ç¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï1Ëü4000¥«¥¤¥ê¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ë´°À®¡¢½¢Ìò¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Þß³¤¤ÇÅßµ¨Áí¹çÄ´ººÇ¤Ì³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶ËÃÏ¹æ¡×¤¬Þß³¤ÎËÅìÏÑ¤Î³¤É¹¶è°è¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëº£²ó¤ÎÁí¹çÄ´ºº¤Ë¤Ï¡¢Â¿Í×ÁÇ½¸Ãæ´ÑÂ¬¤ÈÄê»þ¹Ò¹Ô´ÑÂ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢³¤É¹´ÑÂ¬¤È¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î³¤ÍÎ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤äÂç³Ø¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Á³»ñ¸»ÉôËÌ³¤Í½Êó¸ººÒ¥»¥ó¥¿¡¼³¤É¹¡¦µ¤¸õÍ½Êó¼¼¤ÎóÕç×¼çÇ¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä´ºº¥Á¡¼¥à¤ÏÁ´¹ñ12µ¡´Ø¤«¤é20¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¿åÊ¸¡¢µ¤¾Ý¡¢À¸Êª¡¢²½³Ø¡¢É¹ÌÌ¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¡¢Âçµ¤²½³Ø¡¢¥´¥Þ¥Õ¥¢¥¶¥é¥·¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶ËÃÏ¹æ¡×¤ÎÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¹Á¤ÎÄÌ¹Ò¤äºÕÉ¹¡¢ÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î»º½Ð¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢·ÙÊóµ¡´Ø¤¬³¤É¹À¸À®¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÇÄ°®¤·¡¢Í½Êó¤ÎÀµ³ÎÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë