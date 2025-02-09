¡ÖÁª¼ê¤Î¿´¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Î»ØÆ³¤Ë´¶ÌÃ¤ÎU-18J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¡¦ÃæÂ¼Ãé´ÆÆÄ¡¢º£²ó¸Â¤ê¤Ï¡ÖÅöÁ³¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿NEXT GENERATION MATCH¤Ç¡¢U-18J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤ò»Ø´ø¤·¤¿ÃæÂ¼Ãé´ÆÆÄ¤¬»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
J¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Á¡¼¥à(U-18)¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿U-18J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ï¡¢Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¡£FWµÈÅÄÌ«³¤(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)¤Î¥´¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢4-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤³¤Î°ìÀï¤Ø¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÃæÂ¼´ÆÆÄ¡£2Æü´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤½àÈ÷´ü´Ö¤Î¤Ê¤«¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ë¤³¤È¤È¾¡Éé¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁª¼ê¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢º£¸åÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤½¤ÎÉôÊ¬¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä°Ê¾å¤Ï¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤¢¤ì¡¢¾¡¤Á¤òºÇÂç¸Â¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤â¤Á¤í¤ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤ÎÊý¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤¬¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤·¡¢Èà¤é¤Ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ»ØÆ³¼Ô¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤Ï°ú¤Â³¤¤Î»ØÆ³¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½éÆü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤Ë¤ÏÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£Áª¼ê¤Î¿´¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡ÖºòÆü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÁá¤á¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×
¡Ö(º£²ó¸Â¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï)ÅöÁ³¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤À¤±¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ìä¤ï¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÇÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿U-17ÆüËÜÂåÉ½MFÄ¹Æî³«»Ë(Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18)¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤â¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¸½ÃÊ³¬¤ÇÃæ³Ø3Ç¯À¸¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯Âå¤Î(µ×ÊÝ)·ú±Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤ÈÆ±»þ¤ËÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏËÜÅö¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤È¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ80Ê¬´ÖÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
J¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥Á¡¼¥à(U-18)¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿U-18J¥ê¡¼¥°ÁªÈ´¤Ï¡¢Âè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ¥½¨Áª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼ÁªÈ´¤È¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇÂÐÀï¡£FWµÈÅÄÌ«³¤(¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹)¤Î¥´¡¼¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë4ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢4-1¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡ÖÁª¼ê¤ËÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢º£¸åÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¦¡×
¡Ö¤½¤ÎÉôÊ¬¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä°Ê¾å¤Ï¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ç¤¢¤ì¡¢¾¡¤Á¤òºÇÂç¸Â¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤â¤Á¤í¤ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÆâÍÆ¤ÎÊý¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤½¤³¤¬¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤·¡¢Èà¤é¤Ï¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¡¢¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ËÜ¿Í¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ»ØÆ³¼Ô¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼´ÆÆÄ¤Ï°ú¤Â³¤¤Î»ØÆ³¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°½éÆü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤éÁª¼ê¤Ë¤ÏÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£Áª¼ê¤Î¿´¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡ÖºòÆü¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÁá¤á¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤òÁª¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×
¡Ö(º£²ó¸Â¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï)ÅöÁ³¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤À¤±¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ìä¤ï¤º¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÇÍ£°ìÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿U-17ÆüËÜÂåÉ½MFÄ¹Æî³«»Ë(Çð¥ì¥¤¥½¥ëU-18)¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Öµ»½ÑÅª¤Ë¤â¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¸½ÃÊ³¬¤ÇÃæ³Ø3Ç¯À¸¤È»×¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯Âå¤Î(µ×ÊÝ)·ú±Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¤ÈÆ±»þ¤ËÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏËÜÅö¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤Ê¤È¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ80Ê¬´ÖÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´üÂÔ¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é