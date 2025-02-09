¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¥·¥¹¥È¤â¡Ö´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤È¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¡¢¥¯¥µ¥Î¥Õ¤Î¥·¥Æ¥£²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤Ï¡Ö¸øÊ¿¤Ë¸À¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥·¥å¡¼¥È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½DF¥¢¥Ö¥É¥¥¥³¥Ç¥£¥ë¡¦¥¯¥µ¥Î¥Õ¤Î½é¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
8Æü¡¢FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Ç¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥·¥Æ¥£¡£¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤³¤½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢EFL¥ê¡¼¥°1(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É3Éô)¤Î³Ê²¼Áê¼ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
56Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¥¯¥µ¥Î¥Õ¡£º¸¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Î¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥³¡¼¥¹¾å¤Ë¤¤¤¿¥¯¥µ¥Î¥Õ¤ÎÆ¬¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤ÎµÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â2-1¤Î¾¡Íø¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ï¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÂåÉ½DF¤Î²ÃÆþ¸å½é¥´¡¼¥ë¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥µ¥Î¥Õ¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸øÊ¿¤Ë¸À¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡×
¡ÖÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´ò¤·¤¤¡£Èà¤Ï¤³¤³¤ØÍè¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£º£Æü¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤âÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¡£ËÍ¤Ï¤¿¤ÀÈà¤Î¤¿¤á¤Ë´ò¤·¤¤¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿1·î25Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢¼ºÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¥¯¥µ¥Î¥Õ¡£º£²ó¤Î¥ì¥¤¥È¥óÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸20ºÐ¤Î¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
8Æü¡¢FA¥«¥Ã¥×4²óÀï¤Ç¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥·¥Æ¥£¡£¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤³¤½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢EFL¥ê¡¼¥°1(¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É3Éô)¤Î³Ê²¼Áê¼ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
56Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¸åÈ¾¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¥¯¥µ¥Î¥Õ¡£º¸¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Î¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤Ø¥Ü¡¼¥ë¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬¥³¡¼¥¹¾å¤Ë¤¤¤¿¥¯¥µ¥Î¥Õ¤ÎÆ¬¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥ì¥¯¥È¤·¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¯¥µ¥Î¥Õ¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸øÊ¿¤Ë¸À¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤è¡×
¡ÖÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¤â´ò¤·¤¤¡£Èà¤Ï¤³¤³¤ØÍè¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£º£Æü¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ò¤¦¤Þ¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤âÀ©¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤¬¥¢¥·¥¹¥È¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¡£ËÍ¤Ï¤¿¤ÀÈà¤Î¤¿¤á¤Ë´ò¤·¤¤¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿1·î25Æü¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢¼ºÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ß¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¥¯¥µ¥Î¥Õ¡£º£²ó¤Î¥ì¥¤¥È¥óÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸20ºÐ¤Î¥ê¥³¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤Ë²Ã¤¨WOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é