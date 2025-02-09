MLB2Ç¯ÌÜ¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤Ç·Ú¤á¤ÎÄ´À°¡¢10Æü¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï¼éÈ÷Îý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤¹
¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¡Ê31¡Ë¤ÈÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê30¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛMLB2Ç¯ÌÜ¡¢º£±Ê¾ºÂÀ¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤Ç·Ú¤á¤ÎÄ´À°¡¢10Æü¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¡¡ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï¼éÈ÷Îý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤¹
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤òÍâÆü¤Î10Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿º£±Ê¤Ï¡¢¸½ÃÏ¸áÁ°10»þ²á¤®¤«¤é¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¥¢¥Ã¥×¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÄÌÌõ¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ù¥ê¡¼¤µ¤óÁê¼ê¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¤Ï¥°¥é¥Ö¤ò»ý»²¤»¤º¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
15Æü¤ËÌî¼êÁÈ¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë4Ç¯ÌÜ¤ÎÎëÌÚ¤Ï¸áÁ°11»þ¤¹¤®¤Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ø¡£¥¢¥Ã¥×¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁê¼ê¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¥´¥íÊáµå¤«¤é°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ç¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³°Ìî¼éÈ÷¤Î´ðËÜÆ°ºî¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃÌ¾Ð¸å¡¢¥Ð¥Ã¥È»ý»²¤Ç¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¥«¥Ö¥¹¤Ï¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê3·î18Æü¡¢19Æü¡Ë¤ÇÀï¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£2·î21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¡¢»³ËÜÍ³¿¡Ê26¡Ë¤é¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£