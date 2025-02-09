Ê¿ÌîÈþ±§¡¢¶Ã°Û¤Î¾¡Î¨¡Ö100¡ó¡×¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¹¥¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡¡ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡¢ÂçÆ£º»·î¤é·âÇË¡¢2Ç¯¤Ö¤êÂ×´§ÁÀ¤¦KA¿ÀÆàÀî¤ò¤±¤ó°ú¡ÚT¥êー¥°¡Û
¡Ö¥Î¥¸¥ÞT¥êー¥° 2024-2025¥·ー¥º¥ó¡×¤ÏÃæÃÇ´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ8Æü¤«¤éºÆ³«¡£ÃæÈ×¤«¤é½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¥×¥ìー¥ª¥Õ¹Ô¤¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Áー¥à¤Ç¼çÎÏ¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Î³ÆÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¡Íø¿ô¤Ï¶¶ËÜ¤ËÂ³¤¯2°Ì
½÷»Ò¤ÇÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥Þ¥ì¥Ã¥Ä¤È·ã¤·¤¤¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤¬ÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡£ËÉÙ¤Ê¥¿¥ì¥ó¥ÈÎÏ¤òÉð´ï¤Ëºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤ò¼ó°Ì¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÆüËÜÀ¸Ì¿¥ì¥Ã¥É¥¨¥ë¥Õ¤ËÇÔ¤ì¡¢Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ×´§¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¼çÎÏ¤ÎÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬Ê¿ÌîÈþ±§¤Ç¡¢º£µ¨¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÌµÇÔ¤Ç¾¡Î¨¤Ï¡Ö100¡ó¡×¡£ºòµ¨3ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Ë¥Ã¥ÚM¤Î²£°æºéºù¤äµÞÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤ëÂçÆ£º»·î¤Ë¾¡Íø¤·¡¢º£Ç¯¤Î½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿1·î4Æü¤ÎÆüËÜÀ¸Ì¿Àï¤Ç¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤È¤Î¥Ó¥¯¥È¥êー¥Þ¥Ã¥Á¤âÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾¡Éé¶¯¤µ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤Î¹¥À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿Ìî¤Î¾¡Íø¿ô¤Ï16¾¡¤Î¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤ËÂ³¤¯2°Ì¤Ç¡¢¾¡Î¨¡Ê1.000¡Ë¡¢¥µー¥Ö»þ¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀÎ¨¡Ê.652¡Ë¡¢¥²ー¥àÊ¿¶Ñ¼ºÅÀ¿ô¡Ê6.465¡Ë¤Î3ÉôÌç¤Ç¥êー¥°¼ó°Ì¡£ÌµÇÔ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¥Çー¥¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÎµÏ¿¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¤â½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥êー¥°¤ò¼ó°ÌÆÍÇË¤·¤Æ¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¥×¥ìー¥ª¥ÕÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦KA¿ÀÆàÀî¡£¥Ë¥Ã¥ÚM¤È¤Î·ã¤·¤¤Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Ê¤«¡¢ÌµÇÔ¤ò°Ý»ý¤·³Æ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ç¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÊ¿Ìî¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ï´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£