¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡¡R¡Ý1½éÄ©Àï¤Ç´¶¤¸¤¿¡È¥ÉM¡É¤Ê´¶³Ð¡ÖÊ¿Åù¤Ë¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡Ê50¡Ë¤¬¡¢8Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿YouTube¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡ÖR¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·Ý¿Í¿ÍÀ¸30Ç¯¤Ë¤·¤Æ¡¢º£Âç²ñ¤ÇR¡Ý1¤Ë½éÄ©Àï¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»²Àï¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£1²óÀï¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¡¢³Æ¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤ËÊÌ¡¹¤Î¥Í¥¿¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¼þÅþ¤µ¤Ç½çÄ´¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¡£Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¡×¤«¤é¡¢ÇÔÂàÄ¾¸å¤Ç½ý¿´¤Î¤È¤³¤í¤òÄ¾·â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Õ¤«¤ï¤Ï¡Ö¤Ø¤³¤ó¤Ç¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤¤¤¤»É·ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Àï¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÇÔÂà¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢³Æ¥é¥¦¥ó¥É¤ÎËÜÈÖ¤ÇÂÎ¤ËÅ½¤ë¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÈÖ¹æÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ë5Ëç¤òÊÂ¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ë¤Ë¤â´¶¾ð¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·è¾¡Àï¤Î¤ä¤Ä¤Ï¡¢¥·¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÈÈÖ¹æ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤·¤Ó¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸À¤Ã¤Æ¤â20ºÐ¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤Îµ®¸ø»Ò¤È¤·¤Æ¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢30Ç¯¡¢ÈÖ¹æ°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢ÈÖ¹æ¤Ç¡¢Ê¿Åù¤Ë¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¡È¥ÉMÈ¯¸À¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡R¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î·è¾¡¤Ï3·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£