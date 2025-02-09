½µ´ÖÀê¤¤¡¦ÁÐ»ÒºÂ¡ÖÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¼Â´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
ÁÐ»ÒºÂ¡¦½÷À¤Î±¿Àª
ºÇ¶áÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÁÐ»ÒºÂ¡£º£½µ¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡×¤ò¼«Ê¬¤ÇÈ¯¸«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï°ìÃÊ¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿»ëÌî¡¢Êª»ö¤òµ¤·Ú¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Þ¤ê³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤âµ¤¤Å¤±¤ë¤Î¤«¤â¡£¤ä¤ä¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«³Ð¤Ç¤¤ì¤Ð±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤â»×¤¤¤Ä¤±¤ë¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¼Â´¶¤âÌ£¤ï¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÌÌ¤Ç¤ÏÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤¬Âç»ö¤Ê¤È¤¡£ÌóÂ«¤ä´ü¸Â¤Ï¤¤Á¤ó¤È¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁÐ»ÒºÂ¡¦ÃËÀ¤Î±¿Àª
¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¾ã³²¡Ê¹Í¤¨Êý¤ÎÊÊ¡¢¤¢¤Þ¤ê³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤À¤ï¤ê¡Ë¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¡£¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¤ÎÁÐ»ÒºÂ¤Ï¹¥Ä´¤µ¤òÁý¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¯¥ê¥¢¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤º¤Ã¤È°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¸¶°ø¤¬¼Â¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤Î¤«¤â¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¦¤ì¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö¤½¤¦¤È¤ï¤«¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÁá¤¤¡ª¡×¤È¤â´¶¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢Á°¿Ê¤¹¤ëÀª¤¤¤¬Áý¤¹¤Î¤â¤¿¤·¤«¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²¿¤´¤È¤â³Î¼Â¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£