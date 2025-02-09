ºå¿À¤ËÌ²¤ë¡È°éÀ®½õ¤Ã¿Í¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¤Þ¤À22ºÐ!?¡×¡¡°ïºà½Ð¸½¤Ë¸×ÅÞ¶½Ê³¡Ö¤¤¤¤¤Î³Í¤Ã¤¿¤ï¡×
¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¢¥ë¥Ê¥¨¥¹
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö133¡×¤òÇØÉé¤¦22ºÐ¤Î¡È½õ¤Ã¿Í¡É¤¬Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¤Î¥¸¡¼¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ê¥¨¥¹ÆâÌî¼ê¤Ï9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ÈÇòÀï¤ÇÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Çº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤ë¾¡¤Á±Û¤·ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2ÆüÏ¢Â³¤ÎÄ¹ÂÇ¤Ë¡¢¡Ö°éÀ®¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À22ºÐ!?¡×¤È¸×ÅÞ¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Î3²ó¡¢2»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÄÇÍÕ¤«¤é²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£8Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¤â5²ó¤Ë±¦ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÄ¹ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¤ÎÌöÆ°¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö»ÙÇÛ²¼¤ä¤í¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¤§¡Á¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¢¤ë¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡×¡ÖÆüËÜ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ë´üÂÔ¤À¡×¡Ö¥¢¥ë¥Ê¥¨¥¹Â®¹¶»ÙÇÛ²¼¤Ç1·³¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Î³Í¤Ã¤¿¤ï¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥Þ½Ð¿È¤Î¥¢¥ë¥Ê¥¨¥¹¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º»±²¼¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºòÇ¯¤ÏA+¤Ç51»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.233¡¢2ËÜÎÝÂÇ12ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ç¤â·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë