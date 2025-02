Snow Manの最新アルバム『THE BEST 2020 - 2025』より、ソロ楽曲のMusic Videoがグループの公式YouTubeチャンネルで公開された。公開されたのは、初めてのソロ楽曲として制作された「7% / Hikaru Iwamoto」「iro iro / Tatsuya Fukazawa」「Induction / Raul」「オトノナルホウヘ / Shota Watanabe」「ファインダー / Koji Mukai」「いっそ、嫌いになれたら。 / Ryohei Abe」「朝の時間 / Ren Meguro」「I・だって止まらない / Ryota Miyadate」「守りたい、その笑顔 / Daisuke Sakuma」の9曲。

同アルバムは発売初週で139.5万枚を売り上げ、1月28日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得。1stアルバム『Snow Mania S1』から5作連続・通算5作目の1位となった。なお初週売上139.5万枚は前作『RAYS』の108.1万枚を超え自己最高初週売上を記録。また初週にして『i DO ME』の持つ、自己最高累積売上も超えた。さらに、2019年7月8日付の嵐『5×20 All the BEST!! 1999-2019』の初週売上130.4万枚を超え、「オリコン週間アルバムランキング」において令和最高初週売上を記録した。令和は2019年5月13日付よりスタート。なお初週売上139.5万枚で2023年5月29日付『i DO ME』、2024年11月11日付『RAYS』に続く3作連続での初週ミリオンを達成。男性アーティストによるアルバム作品の3作連続初週ミリオン達成は、1999年2月15日付でのMr.Children『DISCOVERY』以来26年ぶりで、令和初。また、B’z、Mr.Children、GLAY(達成順)に続き史上4組目の達成となった。また、これで1stアルバム『Snow Mania S1』から『THE BEST 2020 - 2025』まで5作連続のミリオン突破となり、「1stアルバムから5作連続累積ミリオン」は、1970年1月5日付からスタートした「オリコン週間アルバムランキング」において史上初の達成となった。本作は、男性9人組グループ・Snow Manのデビュー5周年を記念した初のベストアルバム。リード曲「SBY」はメンバー・目黒蓮が主演を務める劇場版『トリリオンゲーム』の主題歌となっている。なお、Snow Manは4月19日・20日に東京・国立競技場、6月7日、8日に神奈川・日産スタジアムで自身初となるスタジアムライブ『Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜』を開催する予定となっている。