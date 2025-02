◆「KING OF DANCE」第2弾参加者を発表

【モデルプレス=2025/02/09】TBSでは、2週にわたり特番「プロフェッショナルランキング」を放送。2月10日よる9時から2時間生放送で芸能界ダンス自慢たちが集結しNo.1を決める「KING OF DANCE」を、20日よる8時から「KING OF SING」と題し“プロの声楽家が選ぶ本当に歌のうまい歌手ランキング”を3時間生放送で届ける。今回数ある芸能事務所に「KING OF DANCE」参加者を募ったところ、5人の芸能人ダンサーたちが参戦を表明。先日、第1弾の参加者として浦川翔平(THE RAMPAGE)、木村柾哉(INI)、中務裕太(GENERATIONS)が発表されたが、さらに大会を盛り上げる第2弾の出場者として、出場者2人が解禁された。

「KING OF DANCE」への参加を表明した、第2弾参加者の1人目は、世界最高峰のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」の年間最優秀選手賞を2年連続で受賞しているTHE JET BOY BANGERZの桑原巧光。そして2人目は、自身が所属するダンスボーカルグループ・超特急のアリーナツアーの総合演出も手掛けるユーキ。「KING OF DANCE」を制し、初代KINGの座に輝くのは誰なのか。さらに「KING OF DANCE」参加者たちには、様々なダンススキルや能力が問われるステージを用意。中でも、1st ROUND【プロデュースバトル】では、参加者本人以外のサポートメンバーを4人まで登用可能だ。この度、各参加者のパフォーマンスに華を添える、サポートメンバーも一挙発表。浦川のサポートメンバーは山本彰吾(THE RAMPAGE)、KELO、颯希(SATSUKI)、TSY。木村のサポートメンバーはkenken、NAOKI、shinshin、SOMAの4人。桑原のサポートメンバーは田中彰、佐藤陽、古嶋滝、佐藤蒼虎(THE JET BOY BANGERZ)、中務のサポートメンバーはHilty&Bosch、Go Go Brothers、ユーキのサポートメンバーはハル(超特急)・HAYATO(ONE N’ ONLY)・FUMIYA(BUDDiiS)・筒井俊旭(ICEx)に決定した。また、20日よる8時からは「KING OF SING」と題して「プロの声楽家が選ぶ 本当に歌のうまい歌手ランキング」を生放送。歌唱を知り尽くしているプロの声楽家が【30代以下ブロック】【40代以上ブロック】の2部門のランキングを生放送で発表。誰もが知る有名アーティストは何位にランクインするのか?声楽家だからこそわかるアーティストたちの「すごい歌声ポイント」も紹介していく。スタジオでは生歌唱のステージも見どころ。歌怪獣・島津亜矢がAdoの「唱」を圧巻の歌唱で魅せるほか、日本を代表する歌手が続々登場。唯一無二の歌声で魅了する、一夜限りのスペシャルパフォーマンスとなる。なお10日・20日の両日とも、ランキングの行方を見届ける支配人は坂上忍、プレゼンターは中島健人が務める。(modelpress編集部)山本彰吾(THE RAMPAGE)・KELO・颯希(SATSUKI)・TSYkenken・NAOKI・shinshin・SOMA田中彰・佐藤陽・古嶋滝・佐藤蒼虎(THE JET BOY BANGERZ)Hilty&Bosch・Go Go Brothersハル(超特急)・HAYATO(ONE N’ ONLY)・FUMIYA(BUDDiiS)・筒井俊旭(ICEx)【Not Sponsored 記事】